مصابو الثلاسيميا : 120مصابا يوميا يعاني من صعوبة التنقل لاستلام الدم وايجاد المتبرعين

القوات الأمنية تنظم حملة ثالثة للتبرع بالدم لهم

بغداد- الصباح الجديد :

دعا مسؤول تجمع مرضى الثلاسيميا في العراق طالب طاهر، الحكومة الى تسهيل حركة المصابين بالثلاسيميا ونقلهم الى مصارف الدم، مبينا ان 90 الى 120 مصاب من مرضى الثلاسيميا يومياً بحاجة الى الدم.

وقال طاهر ان :مرضى الثلاسيميا بحاجة الى دم يدار لهم حسب مواعيد تحدد من المصرف كل حسب حالته الصحية ويقدم مجانا ويتم استلامه من المستشفى التي يتعالج بها من دون عناء في الايام الاعتيادية.

وأضاف انه :بعد إجراء حظر للتجوال طلب من كل مريض إيجاد متبرع والذهاب به إلى مصرف الدم مقابل تسليمه الدم ومن ثم الذهب الى المستشفى ليدار إليه.

وتابع قوله ان :إجراءات حظر التجوال تمنع وصول المرضى الى مصرف الدم ،فضلاً عن صعوبة إيجاد متبرع في ظل وجود 4 ألاف و500 مصاب بالثلاسيميا في العاصمة بغداد”.

واوضح ان حسب المواعيد يحتاج يوميا 90 إلى 120 مصاب بالثلاسيميا الى التنقل لمصرف الدم ،فضلا عن معاناة ايجاد متبرع لكل مصاب ، لافتا الى ان هذه المعاناة يمر بها كل مرضى الثلاسيميا في عموم البلاد من إجراءات حظر التجوال والبالغ عددهم 29 الف مصاب.

وطالب طاهر الحكومة بـ تسهيل نقل مصابي الثلاسيميا واعفائهم من المتبرعين أو إيجاد إلية تسهل وصول المتبرع لتخفيف عن معاناتهم.

في حين كشف مسؤول مركز الأمراض الوراثية ( الثلاسيميا ) منير عبد المهدي، عن حقيقية وجود انخفاض في تجهيز أكياس الدم لمرضه الثلاسيميا، مبيناً أن حظر التجوال وتخوف المتبرعين من عدوى فيروس كورونا ادى الى انخفاض رصيد الدم لدى المصرف الوطني.

وقال عبد الهدي في تصريح لـه إن “الأيام القادمة تشهد فتح باب التبرع بالدم من قبل المنتسبين وكذلك المواطنين لضمان توفير أكياس الدم لمرضى الثلاسيميا ”

وأضاف أن “الحملة الثالثة للتبرع بالدم كانت امس الاربعاء هي لسد النقص الحاصل على الرغم من وجود معوقات حظر التجول ، فضلا عن وجود مخاوف وهناك عزوف لدى المتبرعين”.

وأشار إلى ان “رصيد الدم داخل المصرف الوطني قل عن السابق”، مشيرا إلى أنه “نعتمد بشكل كلي على الحصة المتوفرة لحين انتهاء الأزمة الحالية التي تمر بها البلاد جراء فيروس كورونا”.

ومن الجدير بالذكر ان وزير الصحة الدكتور جعفر علاوي، أعلن ، ان حظر التجوال سيتم تمديده لغاية الـ 19 من نيسان المقبل من اجل تقليل الاصابات بفيروس كورونا، لافتا الى ان شهر حزيران القادم يفترض ان يكون نهاية ازمة كورونا.