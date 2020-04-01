أنيستا ينضم إلى مبادرة نادال

مدريد ـ وكالات:

انضم أندريس إنييستا نجم فيسيل كوبي الياباني، للمشروع التضامني الذي يحمل شعار (أفضل انتصاراتنا) تحت رعاية الصليب الأحمر والنجمين باو جاسول ورافائيل نادال لمواجهة فيروس كورونا المتفشي في العالم حاليا.وأعلن صاحب هدف تتويج إسبانيا بمونديال العالم 2010 في جنوب أفريقيا، عن هذا الأمر، عبر حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي.

وأشار “الرسام” إلى أنه قدم إسهامه بالفعل في المشروع، في الوقت الذي أثنى فيه على مبادرة نجمي الرياضة في إسبانيا.وبهذا ينضم قائد البلوجرانا السابق، لقائمة طويلة من الرياضيين الذين أعلنوا مشاركتهم في هذا المشروع الذي يهدف إلى جمع 11 مليون يورو لمحاربة الفيروس.