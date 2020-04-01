  • الأربعاء , 1 أبريل 2020
جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة
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أنيستا ينضم إلى مبادرة نادال

رياضة
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مدريد ـ وكالات:

انضم أندريس إنييستا نجم فيسيل كوبي الياباني، للمشروع التضامني الذي يحمل شعار (أفضل انتصاراتنا) تحت رعاية الصليب الأحمر والنجمين باو جاسول ورافائيل نادال لمواجهة فيروس كورونا المتفشي في العالم حاليا.وأعلن صاحب هدف تتويج إسبانيا بمونديال العالم 2010 في جنوب أفريقيا، عن هذا الأمر، عبر حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي.

وأشار “الرسام” إلى أنه قدم إسهامه بالفعل في المشروع، في الوقت الذي أثنى فيه على مبادرة نجمي الرياضة في إسبانيا.وبهذا ينضم قائد البلوجرانا السابق، لقائمة طويلة من الرياضيين الذين أعلنوا مشاركتهم في هذا المشروع الذي يهدف إلى جمع 11 مليون يورو لمحاربة الفيروس.

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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