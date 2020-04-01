  • الأربعاء , 1 أبريل 2020
جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة
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ستة آلاف قناع وسلات غذائية من لاعب ريال مدريد

رياضة
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مدريد ـ وكالات:

انضم كاسيميرو لاعب ريال مدريد إلى قائمة الأسماء التي قدمت مساعدات ملموسة في سبيل مواجهة فيروس كورونا.. وأشارت صحيفة ماركا إلى أنّ البرازيلي كاسيميرو متوسط ميدان ريال مدريد الإسباني اتخذ خطوة إضافية لمساعدة الناس في التصدي لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

ووفقاً لماركا فإن مبادرة كاسيميرو تشمل التبرع بستة آلاف قناع إضافة لسلات غذائية والمزيد من المنتجات الوقائية لصالح مسقط رأسه في البرازيل سان خوسيه.. وتأتي مبادرة كاسيميرو كإضافة للعديد من المبادرات الأخرى لرفاقه في ريال مدريد أو نجوم آخرين حول العالم.

وقاد كيميتش لاعب بايرن ميونيخ حملة تبرعات في ألمانيا وكذلك فعل زميله في الفريق البافاري ليفاندوفسكي بتبرعه بقرابة مليون يورو مع زوجته كخطوات ملموسة للتغلب على تبعات فيروس كورونا.

وأدى وباء كورونا إلى إيقاف الأنشطة الرياضية في معظم دول العالم كم خلّف تبعات اقتصادية أجبرت عدة أندية على تخفيض رواتب لاعبيها مثل يوفنتوس الإيطالي وبرشلونة الإسباني.

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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