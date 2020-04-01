ستة آلاف قناع وسلات غذائية من لاعب ريال مدريد

مدريد ـ وكالات:

انضم كاسيميرو لاعب ريال مدريد إلى قائمة الأسماء التي قدمت مساعدات ملموسة في سبيل مواجهة فيروس كورونا.. وأشارت صحيفة ماركا إلى أنّ البرازيلي كاسيميرو متوسط ميدان ريال مدريد الإسباني اتخذ خطوة إضافية لمساعدة الناس في التصدي لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

ووفقاً لماركا فإن مبادرة كاسيميرو تشمل التبرع بستة آلاف قناع إضافة لسلات غذائية والمزيد من المنتجات الوقائية لصالح مسقط رأسه في البرازيل سان خوسيه.. وتأتي مبادرة كاسيميرو كإضافة للعديد من المبادرات الأخرى لرفاقه في ريال مدريد أو نجوم آخرين حول العالم.

وقاد كيميتش لاعب بايرن ميونيخ حملة تبرعات في ألمانيا وكذلك فعل زميله في الفريق البافاري ليفاندوفسكي بتبرعه بقرابة مليون يورو مع زوجته كخطوات ملموسة للتغلب على تبعات فيروس كورونا.

وأدى وباء كورونا إلى إيقاف الأنشطة الرياضية في معظم دول العالم كم خلّف تبعات اقتصادية أجبرت عدة أندية على تخفيض رواتب لاعبيها مثل يوفنتوس الإيطالي وبرشلونة الإسباني.