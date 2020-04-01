اللياقة البدنية.. العمود الفقري للرياضة

علياء علي العتبي

تعرف اللياقة البدنية على انها الحالة الجسمانية التي تؤهل الفرد من القيام بكل المهمات اليومية الخاصة بكفاءة عالية، وفي الوقت نفسه، فهي لا تملك مقياس يمكن تطبيقه على الجميع.

فهذه الحالة تعتمد على القدرات البدنية لكل فرد أي أنه يقيس كفاءة الفرد بالقيام بمهماته اليومية بالنسبة إلى قدراته البدنية، وهناك مجموعة مهمة من العوامل التي تؤثر في اللياقة البدنية مثل العوامل العقلية والجسمانية والعاطفية والنفسية.

اذا فاللياقة البدنية لها قدرة تسهم في نهوض الجسم على القيام بالعديد من الفعاليات الرياضية المتنوعة في النشاط اليومي وذلك من دون الشعور بالتعب، واللياقة البدنية يتم قياسها بناء على عدد من الأجهزة بالإضافة إلى عدد من الاختبارات العلمية، ويمكن للشخص ان يحصل على لياقة بدنية مرتفعة من خلال ممارسة التمارين الرياضية، ونمط الغذاء الصحي، والحصول على الراحة المناسبة للجسم، لذلك يمكن القول ان اللياقة البدنية تعد العمود الفقري للألعاب الرياضية.

* مدربة لياقة بداية وأيروبكس