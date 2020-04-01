  • الأربعاء , 1 أبريل 2020
جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة
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اللياقة البدنية.. العمود الفقري للرياضة

رياضة
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علياء علي العتبي

تعرف اللياقة البدنية على انها الحالة الجسمانية التي تؤهل الفرد من القيام بكل المهمات اليومية الخاصة بكفاءة عالية، وفي الوقت نفسه، فهي لا تملك مقياس يمكن تطبيقه على الجميع.

فهذه الحالة تعتمد على القدرات البدنية لكل فرد أي أنه يقيس كفاءة الفرد بالقيام بمهماته اليومية بالنسبة إلى قدراته البدنية، وهناك مجموعة مهمة من العوامل التي تؤثر في اللياقة البدنية مثل العوامل العقلية والجسمانية والعاطفية والنفسية.

اذا فاللياقة البدنية لها قدرة تسهم في نهوض الجسم على القيام بالعديد من الفعاليات الرياضية المتنوعة في النشاط اليومي وذلك من دون الشعور بالتعب، واللياقة البدنية يتم قياسها بناء على عدد من الأجهزة بالإضافة إلى عدد من الاختبارات العلمية، ويمكن للشخص ان يحصل على لياقة بدنية مرتفعة من خلال ممارسة التمارين الرياضية، ونمط الغذاء الصحي، والحصول على الراحة المناسبة للجسم، لذلك يمكن القول ان اللياقة البدنية تعد العمود الفقري للألعاب الرياضية. 

* مدربة لياقة بداية وأيروبكس

نبذة عن

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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