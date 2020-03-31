كيف تحارب دور الموضة COVID-19

الصباح الجديد-وكالات:

اقدمت علامات تجارية مثل ديور Dior وشانيل Chanel وبرادا Prada وغوتشي Gucci بتأجيل عروض Cruise 2021 للأزياء في ضوء تفشي وباء كورونا.

وغالباً ما كان للأزياء طريقة لرفع معنوياتنا في الأوقات العصيبة، سواء من خلال عروض الأزياء المذهلة أو إبداعات الأزياء الراقية الحالمة أو الأعمال الخيرية.

ففي إيطاليا، التي تعد من اكثر الدول تضررا، تبرعت مصممة الأزياء والمديرة التنفيذية لدار أزياء فيرساتشي “دوناتيلا فيرساتشي” وابنتها أليجرا بمبلغ 200 الف يورو، لوحدة العناية المركزة في مستشفى سان رافاييل في ميلانو.

واتبعت ميوتشيا برادا مع زوجها والرئيس التنفيذي المشارك “باتريزيو بيرتيلي” خطاهما، اذ قاما بتمويل ست وحدات من وحدات العناية المركزة الجديدة عبر ثلاثة من مستشفيات ميلانو، سان رافيل، وساكو وفيتوري بوزي، وقدم المصمم الإيطالي جورجيو أرماني أيضاً 1.25 مليون يورو، للمستشفيات في جميع أنحاء البلاد.