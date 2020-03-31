  • الثلاثاء , 31 مارس 2020
جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة

كيف تحارب دور الموضة COVID-19

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الصباح الجديد-وكالات:

اقدمت علامات تجارية مثل ديور Dior وشانيل Chanel وبرادا Prada وغوتشي Gucci بتأجيل عروض Cruise 2021 للأزياء في ضوء تفشي وباء كورونا.

وغالباً ما كان للأزياء طريقة لرفع معنوياتنا في الأوقات العصيبة، سواء من خلال عروض الأزياء المذهلة أو إبداعات الأزياء الراقية الحالمة أو الأعمال الخيرية.

ففي إيطاليا، التي تعد من اكثر الدول تضررا، تبرعت مصممة الأزياء والمديرة التنفيذية لدار أزياء فيرساتشي “دوناتيلا فيرساتشي” وابنتها أليجرا بمبلغ 200 الف يورو، لوحدة العناية المركزة في مستشفى سان رافاييل في ميلانو.

واتبعت ميوتشيا برادا مع زوجها والرئيس التنفيذي المشارك “باتريزيو بيرتيلي” خطاهما، اذ قاما بتمويل ست وحدات من وحدات العناية المركزة الجديدة عبر ثلاثة من مستشفيات ميلانو، سان رافيل، وساكو وفيتوري بوزي، وقدم المصمم الإيطالي جورجيو أرماني أيضاً 1.25 مليون يورو، للمستشفيات في جميع أنحاء البلاد.

نبذة عن

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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