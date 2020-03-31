  • الثلاثاء , 31 مارس 2020
جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة
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  • مجهول يترك عشرة آلاف دولار “بقشيشا” لموظفي مطعم بفلوريدا

مجهول يترك عشرة آلاف دولار “بقشيشا” لموظفي مطعم بفلوريدا

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الصباح الجديد-وكالات:

ترك أحد زبائن مطعم في فلوريدا بقشيشا بقيمة عشرة آلاف دولار، في محاولة لمساعدة الموظفين على اجتياز أزمة فيروس كورونا.

وأصيب العاملون في مطعم Skillets diner في ولاية فلوريدا الأميركية بالذهول بسبب سخاء العميل.

ووقع توزيع المبلغ بين العمال الـ20، بالتساوي، حيث حصل كل واحد منهم على 500 دولار.

وجاءت الهدية السخية قبل يوم واحد فقط من إغلاق جميع المطاعم والحانات في فلوريدا بسبب الخطوات المتخذة لمنع انتشار فيروس كورونا.

وقال مدير المطعم، روس إدلوند، إن العميل الذي قدم التبرع، والذي اختار عدم الكشف عن اسمه، طلب توزيع المبلغ على العاملين قائلا:  “أريد أن يحصل كل شخص في هذا المطعم على 500 دولار”.

وأشادت ادارة المطعم، عبر حسابها على “فيس بوك”  بما فعله الزبون: “هناك أشخاص رائعون في العالم” على الرغم من “كل القصص السلبية التي يتم سماعها الآن”.

نبذة عن

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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