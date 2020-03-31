  • الثلاثاء , 31 مارس 2020
جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة

لصوص يستغلون غلق متحف ويسرقون لوحة لفان غوخ

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الصباح الجديد-وكالات:

فتحت الشرطة الهولندية، تحقيقا في عملية اقتحام متحف سنغر لارين شرقي العاصمة الهولندية أمستردام،  يضم لوحات للفنان الشهير فنسنت فان غوخ.

وقالت الشرطة الهولندية إن اللصوص اقتحموا المتحف الذي أغلق مؤخرا بسبب القيود التي تهدف إلى إبطاء انتشار فيروس كورونا.

واشارت صحيفة ميرور البريطانية أن اللصوص سرقوا بالفعل لوحة للفنان الشهير فنسنت فان غوخ.

وقبل الإغلاق، كان المتحف يستضيف معرضا بعنوان “مرآة الروح” بالتعاون مع متحف ريكز في أمستردام، على وفق الأسوشيتد برس.

ويضم المتحف أيضا مجموعة للزوجين الأميركيين ويليام وآنا سينغر، تركز على الحداثة مثل الانطباعية الجديدة، والتعبيرية والتكعيبية.

وكان عدد من الناشطين كتبوا على مواقع التواصل الاجتماعي تحذيرات من استغلال اللصوص الاوضاع الراهنة المتمثل بحظر التجول والشوارع الخالية من المارة، واغلاق الاماكن التجارية والمتاحف ليقوموا بالسرقة في ظروف مواتية يجدونها مواتية نسبيا.

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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