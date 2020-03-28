النقل توضح اجراءات الرحلات الاستثنائية لعودة العراقيين من خارج البلاد

بغداد-الصباح الجديد:

أصدرت وزارة النقل، اليوم السبت، توضيحا بشأن عودة العراقيين العالقين خارج البلاد، فيما بينت ان اجراءات العودة تحتاج الى مخاطبات وتنسيق وبعدها يتم الاعلان عن الرحلات. وقالت الوزارة في بيان صحفي تلقت الصباح الجديد نسخة منه: “تود وزارة النقل العراقية ان توضح للمواطنين العراقيين العالقين خارج البلاد والمؤسسات الاعلامية والجهات المعنية كافة، أن جميع الرحلات الأستثنائية المباشرة التي ينفذها الناقل الوطني في الوقت الراهن والخاصة باجلاء المواطنين العالقين في الدول الاخرى تحتاج لأتخاذ العديد من الاجراءات والمخاطبات مع الجهات المعنية والتنسيق الكامل معها”.وتابعت “وحال استكمال هذه الاجراءات وتحديد موعد الرحلات، فأن الوزارة ومن خلال الخطوط الجوية العراقية تلتزم بالاعلان عنها بمواقعها المعتمدة رسميآ”.وبينت “”لذا نهيب بكافة الجهات الحكومية وغير الحكومية ووسائل الإعلام توخي الدقة والحذر في نقل المعلومة وأعتمادها من مصادرها الرسمية وعدم التشويش على مواطنينا الكرام الذين يعيشون ظروف قاهرة بسبب تداعيات أزمة كورونا”.ولفتت الى انه “وتشير الوزارة إلى ضرورة اعتماد مواعيد الرحلات حصراً من خلال موقعي وزارة النقل العراقية وشركة الخطوط الجوية العراقية”.