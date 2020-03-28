عبد الحق نوري .. ضوء في العتمة

فلاح الناصر
الأنباء التي تطغى على عالمنا فيما يتخلص بفايروس كورونا وإحصائيات الإصابات وحالات الشفاء واعداد الوفيات، تضاعف عتمة الواقع الذي نعيشه، الحجر الصحي المفروض على العالم، وإجراءات السلامة وتفادي الوقوع في شرك الفايروس اللعين، تضع الجميع تحت الخطر، بيد أن ما اطلقه عبد الرحيم شقيق اللاعب الدولي المغربي، المحترف في نادي أياكس أمستردام الهولندي، عبد الحق نوري، أن الأخير استفاق من غيبوبته التي استمرت 3 سنوات، تمنحنا الأمل وتؤكد وجود الضوء في عتمة الطريق، وان لا يأس من رحمة الله سبحانه وتعالى.
والمعروف ان نوري (23 عامًا) تعرض إلى سكتة دماغية خلال مباراة ودية بين أياكس أمستردام وفيردر بريمين عام 2017، ودخل في غيبوبة طويلة استمرت سنوات، تخللتها استفاقات متقطعة، وبقي في المشفى تحت عناية الأطباء.
ان حكاية النجم المغربي، نقطة ضوء في مسيرة الحياة، ولتكون هذه الحكاية وغيرها درسا للاعبي كرة القدم او غيرهم ان لا مستحيل امام قدرة الخالق جل وعلا.
يقينا ان العالم الذي يعيش وباء استفحال وخطورة فايروس كورونا، تفاعل مع حالة النجم المغربي، وادرك انها حالة نادرة لن تتكرر كثيرا وأتت في وقت يتطلب الجميع بصيص أمل في الحياة بعد مجهودات بذلتها دول كبرى لكنها عجزت وتركت الأمر للسماء.
اخر الكلام: شكرا لجميع الجهود التي تصب في صالح انقاذ الأنسانية، وتحية لمن يضحي، الرحمة لمن غادر عالمنا، والشفاء للمصابين، ايام الحظر الصحي تتطلب تماسكا وثباتا وتعاونا لتجاوز المحنة، وتعود الحياة إلى طبيعتها.