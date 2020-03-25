  • الأربعاء , 25 مارس 2020
جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة
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  • اليوم السادس محنة بلد أم محنة أنثى

اليوم السادس محنة بلد أم محنة أنثى

ملاحق
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أ.د.هيام عريعر

لم يكن المخرج العالمي يوسف شاهين ، حين بنى معمار فيلمه الفذّ ( اليوم السادس ) في العام 1986 ، يبغي فقط أن يؤرّخ لحقبة من حقب مقاومة الاحتلال الانجليزي ، التي تبنّاها طلبة مصر وقت ذاك . ولا كان يدوّن فاجعة تفشي وباء (الكوليرا) الذي عصف بمصر في العام 1947، وما رافقه من تداعيات كشفت ضعف الحكومة المصرية في التصدي لمرض فتك بآلاف المصريين ، حتى باتت طرق المعالجة تقضي بجلائهم إلى خارج المدن ، في معسكرات لا يعود منها من يذهب إليها أبدا . إنّما كان شاهين يبغي وقبل كلّ شيء رسم ملامح الأنثى (صدّيقة) ، في ظل محنتين مؤلمتين ( الحرب والكوليرا ) ، فمحنة إثبات الذات الأنثوية هي المحنة الأكبر كما يرى ، حين لا أنوثة تصمد أمام امتهان الأجساد ، في لحظة عدميّة مخيفة ، كان الجميع يبغي فيها اختطاف لذة مهدّدة بالزوال ، سوى عند (صدّيقة) . فبلهجتها الهجينة من لغتين المصرية والطليانية ، وبالحب الذي كان يغمر شعاب روحها تجاه التفاصيل والناس ، وبالسينما التي أخذت لبّها ومشاعرها ، كانت تحسن مقاومة الوباء المتفشي ، وبشاعة الحياة في ظل الاحتلال ، وخيانة زوجها وعجزه الجسدي ، ومراودة الرجال لها عن جمالها الباذخ .

   إن صدّيقة هذه تكوين إنساني لافت وعالمي ، بنت وجودها على تقبّل الآخر ومواجهته في الآن نفسه ، تقبّلته بوصفها جزءً من مجتمع تحيط به النكبات ، و الصراع فيه غير مسّوغ ألبتّة . وواجهته بصفتها فردا فيه ، تحاول أن تحيا حياتها الخاصة وتمارس وجودها .

   وحتى لا تخوض صراعا لا تحتمله المرحلة التاريخية ، ولا مصر التي أثقلها المرض والاحتلال ، فإن صدّيقة كانت تعيش وجودها بإدمان الأفلام ، بوصفها إكسيرا تبدد به ظلام روحها المنهكة ، ولربما كانت ستموت من دونها . من أجل هذا لم تصب صدّيقة بالمرض ، على الرغم من تفشي الكوليرا وفتكها بجمع من الناس من حولها ، وعلى الرغم من أنّها كافحت في رعاية حفيدها المريض خفية ، فصارعت الوباء بصمتها وحبّها له .

    لقد صدّر شاهين تايتل تجربته البصريّة النابضة تلك بعبارة : ( مهدى إلى جين كيلي الذي ملأ أيام شبابنا بهجة) ، وكيلي هذا هو راقص وممثل ومغنٍّ ومخرج سينمائي ومصمم رقصات أمريكي . وهنا كان الأمر يقتضي تجربة راقصة و نابضة موازية ، يقدمها شاهين لتكون معادلا موضوعيا لكيلي من جهة ، ولصدّيقة من جهة ثانية . فكان (عُكّا) الشاب المشاكس كثير الكلام والمهرج العاشق للسينما ، الذي يشغله هاجس الجنس والكوليرا ، بانتظار أن يثبت وجوده بعمل فنيّ مميز ، ما جعله هو وصديقة _ورغم البون الشاسع بينهما_ يلتقيان في شغفهما بالحياة والفن والبحر. وعلى الرغم من إلحاحه في غوايتها ، وعلى الرغم من صدق مشاعره تجاهها ، وتجاوزه بسبب هذه المشاعر كثيرا من سلبياته ، إلا أنّها تركته لنفسه ولفنّه . فالفنّ لا يُدّجن ولا يُحتكر إنّما خُلق ليملأ العالم بهجة .

    هكذا أدركت صدّيقة بكل كيانها أنّ المحنة والفن أمران عالميان ، وأنّ الحبّ يجب أن يكون نتيجة عنهما ، نتيجة إنسانية لا يساويها الشبق الجسدي ، الذي كانت ترقب المحيطين بها (رجالا ونساء) وهم يمارسونه بنهم وإدمان ، بوصفه تعويضا وجوديا عن فناء قريب للأجساد ، التي أضرّها المرض . باستثناء جسدها الأنثوي الباذخ ، الذي تجاوز عمره البايلوجي الأربعين عاما ، بيد أنّه كان فاتنا ، لم تعبث بفتنته المحن ، ولا سلبته النكبات ألقه وسحره . وما ذاك إلا لأنها خرجت من تكوينها المحسوس ، حين رفضت العلاقات العابرة ، إلى بعد صوفي كانت تعيشه صدّيقة ، ولم تقبل معه بغير قداسة جسدها .

    فهل يصحّ القول والحال هذه أنّ الفنّ والحبّ قادران على مقاومة محنة كورونا اليوم ؟ وهل يمكن للمجتمع ، حين يعيد حساباته مع المرأة أن يضمن استقامة الحياة ونهاية المحن ؟

سؤالان حسب……………

نبذة عن

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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