افتتاح معرض الصور الشعبية العربية في موسكو

يتضمن صور للمراقد المقدسة في كربلاء

الصباح الجديد – وكالات:

اقيم في متحف الشرق بموسكو معرض ” الأنبياء والأبطال، الصورة العربية الشعبية العربية للقرنيْن الـ 19 و20″ في إطار مهرجان “عام الثقافة المصرية في روسيا”. وحضر مراسم الافتتاح سفير مصر في روسيا إيهاب نصر، الذي أشار إلى أن المعرض سيساعد الروس في الحصول على معلومات أكثر عن الثقافة العربية.

وقال مدير متحف الشرق في موسكو، ألكسندر سيدوف:” إن المعرض تجربتنا الأولى لإطلاع أهالي موسكو على طبقة جديدة من الثقافة العربية تتمتع بشعبية كبيرة في البلدان العربية.

وأضاف: “يجب ألا يغيب عن الذهن أن غالبية الأعمال الفنية التي نعرضها هنا تعود إلى المستشرق والمستعرب الروسي البارز، يوري زافادوفسكي.

يذكر أن المعرض يقدم لمن يرتاده نماذج نادرة من الصور العربية الشعبية للقرنين الـ 19 و20. وهناك 30 صورة مطبوعة مطلع القرن الـ 20 في مصر وخمس صور مطبوعة في الجزائر، إضافة إلى ثلاث لوحات فنية تصور المراقد المقدسة في كربلاء.

وتنتمي التحف المعروضة إلى مجموعتين فنيتين هما للمستشرق الروسي، يوري زافادوفسكي (1909–1979) والفنان التشكيلي الروسي للقرن الماضي “إيفان بيليبين (1876 -1942).