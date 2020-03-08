سيرين عبد النور تنتقد وزير الصحة: لا داعي للهلع

الصباح الجديد-وكالات:

انتقدت الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور، وزير الصحة العامة حمد حسن، مع إنتشار فيروس كورونا في لبنان.

وإستندت سيرين على تصريح حسن الذي طمأن فيه المواطنين وذكر أن الأمور تحت السيطرة، وكتبت في صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي: “الوزير: لا داعي للهلع … الهلع: لا داعي للوزير”.

وشهد لبنان على مدار الـ 48 ساعة الماضية، انتشارا لفيروس كورونا، وأعلنت وزارة الصحة عن إصابات جديدة، ما يتنافى مع تصريحات حسن، الذي أكد أنه “لا داعي للهلع”، الأمر الذي أثار حفيظة سيرين.

يذكر ان العديد من الفنانين اللبنانيين قاموا بإلغاء او تأجيل حفلاتهم سواء في لبنان ام في أي دولة أخرى، تجنبا لاحتمالية العدوى بفيروس كورونا، الذي ضرب اغلب دول العالم وتسبب بوفاة آلاف المواطنين.