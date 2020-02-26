باريس سان جيرمان يفوز.. وكافاني يعزّز أرقامه القياسية

يكسر طموح بوردو في حديقة الأمراء

باريس ـ وكالات:

حسم باريس سان جيرمان المواجهة المثيرة أمام ضيفه بوردو 4-3، في المرحلة السادسة والعشرين من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

وجاءت رباعية حامل اللقب عبر الأوروغوياني إيدينسون كافاني في الدقيقة (25) والمدافع البرازيلي ماركينيوس (45 و63) وكيليان مبابي (69)، فيما جاءت رباعية ثلاثية الضيوف عبر الكوري الجنوبي هوانغ يو جو (18) والبرازيلي بابلو كاسترو (51) والإسباني روبن باردو (83).بهدفه وصل الدولي الأوروغوياني إيدينسون كافاني لهدف رقم 200 مع النادي الباريسي معزّزاً رقمه القياسي في صدارة هدافي الفريق عبر التاريخ.

وشهدت المباراة طرد النجم البرازيلي لباريس سان جيرمان نيمار داسيلفا لحصوله على الإنذار الثاني في الدقيقة 92.كما تعد ثنائية ماركينيوس الأولى من نوعها مع النادي الباريسي في جميع المساباقات في 275 مباراة.

بهذا الفوز عزز باريس سان جيرمان موقعه في الصدارة برصيد 65 نقطة بفارق 13 نقطة عن أولمبيك مرسيليا الثاني الذي خسر أمام نانت 1-3، فيما بقي بوردو في المركز الثاني عشر برصيد 35 نقطة.

وكرم باريس سان جيرمان مهاجمه إدينسون كافاني بعد الفوز على بوردو 4-3 في الجولة 26 من الدوري الفرنسي.احتفل النادي الباريسي وسط جماهيره في حديقة الأمراء بوصول كافاني للهدف رقم 200 في مسيرته بقميص النادي الفرنسي.

وتسلم الهداف التاريخي درعا ذهبيا يحمل الرقم 200، والتقط العديد من الصور التذكارية، وألقى كلمة للجماهير الباريسية في المدرجات موجها لها الشكر على مساندته منذ انضمامه قادما من نابولي الإيطالي في صيف 2013.

وينتهي تعاقد إدينسون كافاني مع بي إس جي بنهاية الموسم الجاري، وكان على وشك الانتقال إلى أتلتيكو مدريد الإسباني في كانون الثاني الماضي، لكن المفاوضات تعثرت.وسجل كافاني 4 أهداف في 13 مباراة بالدوري الفرنسي هذا الموسم.

وأبدى إدينسون كافاني، مهاجم باريس سان جيرمان، سعادته بالوصول للهدف رقم 200 في مسيرته مع الفريق الفرنسي، وصرح كافاني، عبر قناة «كانال بلس»: «الفضل يعود لزملائي في صناعة الفرص، إنها لحظة استثنائية بعد فترة صعبة للغاية، عشتها طوال شهر (كانون الثاني)».وأضاف: «أنا هنا لبذل أقصى جهد، وتقديم موسم قوي مع الفريق.. أنا أيضا شخص عاطفي، لأنني مرتبط بعائلتي التي تساندني دائما في المدرجات، وتحفزني بشكل مستمر، وتوفر لي أجواء من الحب تدفعني للأمام.. أتمنى مواصلة تقديم أشياء رائعة».

وأتم بقوله: «أحاول دائما أن أكون قدوة ونموذجا للأطفال، ليس لدي ما أقدمه سوى الاجتهاد للنهاية، وأحاول استغلال هذه اللحظة».وبهدفه في المباراة ، رفع كافاني رصيده إلى 4 أهداف في 13 لقاءً بالدوري، هذا الموسم.

إلى ذلك، أعلن باريس سان جيرمان، غياب ثنائي الفريق، عن مواجهة بوروسيا دورتموند، في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وذكر النادي الباريسي، أنه سيفتقد القائد تياجو سيلفا ولاعب الوسط أندير هيريرا لعدة أسابيع، وسيغيب الاثنان عن إياب دور الـ16 بدوري الأبطال ضد بوروسيا دورتموند، يوم 11 آذار المقبل.ويغيب قلب الدفاع تياجو سيلفا، لثلاثة أسابيع تقريبا، بسبب إصابة في الفخذ مني بها خلال الانتصار على بوردو في الدوري.. وأضاف النادي، أن هيريرا سيبتعد لفترة، قد تصل إلى شهرين؛ بسبب إصابة عضلية.

ويفتقد باريس أيضا ماركو فيراتي وتوماس مونييه؛ بسبب الإيقاف في مباراة الإياب ضد دورتموند، في العاصمة الفرنسية الشهر المقبل.وخسر الفريق الباريسي 2-1 في لقاء الذهاب في ألمانيا.