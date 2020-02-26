العراق يواجه كورونا بإجراءات تمتد إلى 7 دول في آسيا وأوروبا

بغداد – الصباح الجديد

وجهت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الأربعاء 26 شباط ، سفارات العراق في 7 دول على رأسها الصين، وإيران، بإيقاف منح سمات الدخول للوافدين، واستثناء العراقيين العائدين منها، بعد تفشي فيروس كورونا المستجد.

وصرح الناطق باسم الخارجية العراقية، أحمد الصحاف، في بيان تلقت ” الصباح الجديد ” العراق، قائلا: إن وزير الخارجية، وجه سفارات العراق في الصين، وإيران، وتايلاند، وكوريا الجنوبية، واليابان، وإيطاليا، وسنغافورة، بإيقاف منح سمات دخول للوافدين.

وأضاف الصحاف أن القرار باستثناء العراقيين الوافدين من هذه الدول، وكذلك الدبلوماسيين العاملين في البعثات الدبلوماسية، والوفود الرسمية شريطة أن يخضعوا لإجراءات وزارة الصحة.

وأكد مدير دائرة صحة الكرخ في بغداد، جاسب لطيف علي الحجامي، في وقت سابق من اليوم الأربعاء، وضع 36 مواطناً عراقياً في حجر صحي حال وصولهم من إيران والصين يوم أمس، داخل مستشفى الفرات في بغداد.

ونشر الحجامي على صفحته في “فيسبوك” أن “36 مواطناً وصلوا من إيران ليلة أمس وتمت استضافتهم في مستشفى الفرات”.

وأضاف الحجامي أن “مطار بغداد الدولي استقبل ليلة أمس 36 مواطناً عراقياً، كانوا قادمون من إيران والصين”، لافتاً إلى أنه “تم استقبالهم في مستشفى الفرات التعليمي”.

أعلنت وزارة الصحة العراقية، أمس الثلاثاء 25 فبراير، عن إصابة أربعة أشخاص بفيروس كورونا في محافظة كركوك، مشيرة إلى أن هؤلاء الأربعة هم أفراد عائلة قدموا من إيران، مما يرفع عدد الحالات إلى خمسة، بعد تسجيل أول حالة في محافظة النجف، الاثنين الماضي.