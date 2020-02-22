المنافذ الحدودية: التجارة مع إيران مستمرة

بغداد ـ الصباح الجديد :

أكدت هيئة المنافذ الحدودية في العراق، أن التجارة مع إيران مستمرة شريطة إخضاع أصحاب المركبات للفحص الطبي.

وقال رئيس هيأة المنافذ الحدودية، عمر الوائلي، أمس السبت، إن اجتماعات اللجنة الخاصة بمكافحة فيروس «كورونا» الجديد مستمرة وبوتيرة عالية لمناقشة اتخاذ بعض الإجراءات الوقائية الإضافية لمكافحة دخول الفيروس إلى البلاد، وفقاً لوكالة الأنباء العراقية «واع».

وصرح الوائلي، أن الاجتماع اتخذ سلسلة من التوجيهات الملزمة، منها التأكيد على أن الحركة التجارية مع إيران مستمرة شريطة إخضاع أصحاب المركبات المعنيين بالتبادل التجاري للفحص الطبي واتخاذ تدابير الوقاية اللازمة.

وأضاف، أن الإجراءات تتضمن أيضا إخضاع المسافرين العراقيين الوافدين إلى الفحص من قبل المفارز الطبية المتواجدة في المنافذ الحدودية، ومنع استقبال المسافرين الإيرانيين والأجانب على حد سواء خلال فترة 3 أيام للوقوف على آخر المستجدات بخصوص المرض.

وأضاف، أن اللجنة المجتمعة نصحت العراقيين بعدم السفر لإيران حرصا على سلامتهم. وبين، أن اللجنة اتفقت في اجتماعها مع السفير الإيراني في العراق بتوجيه الدعوة لحضور وزير الصحة الإيراني للوقوف على آخر المستجدات الصحية وإجراءاتهم المتخذة والمعنية بفيروس «كورونا»، ليسنى للجنة اتخاذ قرارات لاحقة على وفق المعطيات والمستجدات الصحية. وكانت إیران أعلنت، الأربعاء الماضي، أول حالتي وفاة نتیجة الإصابة بالفیروس في «قم».

وكشفت لجنة الصحة العامة في الصين ببيان صادر، أمس السبت، أنه تم الإبلاغ عن وفاة 109 أشخاص جدد جراء فيروس «كورونا» في الـ31 مقاطعة على مستوى الصين، بنهاية الجمعة، مع تأكيد إصابة 397 آخرين، والاشتباه في 1361 حالة أخرى.