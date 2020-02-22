الحلبوسي: موعد جلسة التصويت على الوزارة لم يحدد

قال رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، إن موعد انعقاد الجلسة الاستثنائية للتصويت على “الكابينة الوزارية” لم يحدد بعد، لافتا إلى ذلك غير ممكن قبل وصول المنهاج الوزاري وأسماء الوزراء إلى البرلمان.

وقال الحلبوسي في بيان صحفي إنه “حتى الآن لم يصل إلى مجلس النواب المنهاج الوزاري ولا أسماء الكابينة الوزارية”، مبينا أنه في حال وصول المنهاج الوزاري وأسماء الوزراء ستشرع الرئاسة بإكمال الإجراءات لعقد الجلسة.

ولفت الحلبوسي إلى أن النظام الداخلي نص على أنه “في حال وصول المنهاج يحيله الرئيس إلى لجنة خاصة يرأسها أحد نائبيه لإعداد تقرير يقدم للمجلس قبل التصويت عليه”، محذرا من “مغبة المضي في أي إجراءات خارجة عن الدستور والنظام الداخلي والقوانين التي نعمل بها لا سيما فيما يتعلق بعمل مجلس النواب”.

وأوضح المسؤول العراقي أن الهدف من تشكيل أي حكومة هو “الخروج من أزمة. لا نرغب بالذهاب إلى حكومة قد تهدد السلم المجتمعي أو تحدث شرخا بين مكونات المجتمع”.

واستبعد الحلبوسي أن تكون هناك إجراءات أحادية الجانب، لافتا إلى إن رئيس المجلس ونائبيه “حرصوا منذ اللحظة الأولى على التوافق بقراراتهم”.

وتابع الحلبوسي قائلا: “لا أرى هناك جدية من رئيس مجلس الوزراء المكلف بتحديد موعد للانتخابات المبكرة”، مشيرا إلى أن المفوضية السابقة أجرت الانتخابات بعد تشكيلها بستة أشهر.