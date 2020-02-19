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جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة
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الداخلية تمنع دخول أي مسافر يحمل تأشيرة سياحية من أي بلد يصل اليه الفايروس

شؤون عراقية
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بعد ظهور كورونا في إيران

بغداد – الصباح الجديد:
سرب مصدر في هيئة المنافذ الحدودية في خبر تداولته مواقع إخبارية عدة، ان عن السلطات العراقية اتخذت اجراء بمنع دخول أي مسافر يحمل تأشيرة سياحية من أي بلد يصل اليه فايروس كورونا، بعد ظهور أول إصابتين بهذا الفايروس القاتل في ايران المجاورة للبلاد.
وذكر المصدر ان “وزارة الداخلية منعت دخول أي مسافر يحمل تأشيرة سياحية الى العراق من أي بلد ظهر فيه الفايروس”.
وبين المصدر ان “هذا الإجراء اتخذ منذ فترة كإجراء وقائي حماية للمواطنين ومنع دخول الفايروس للبلاد”.
وكانت وزارة الصحة الايرانية أعلنت امس الأربعاء، اصابة شخصين بفيروس كورونا بمدينة قم جنوب العاصمة طهران وهي أول مرة يصل فيها الفايروس الى ايران المجاورة للعراق. يذكر ان السلطات الصينية أعلنت اليوم ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا في أنحاء البلاد إلى 2004 أشخاص وأصابة أكثر من 74 الف آخرين.

نبذة عن

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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