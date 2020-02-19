بداية الشهر المقبل.. مهرجان واسط للأفلام القصيرة في نسخته الخامسة

سمير خليل

ستكون محافظة واسط على موعد مع مهرجان واسط السينمائي الدولي للأفلام القصيرة بنسخته الخامسة (دورة الموسيقار الواسطي نصير شمه)، مطلع شهر آذار المقبل.

تنظم المهرجان مؤسسة سنتر فن للسينما والمسرح برعاية رجل الأعمال عبد الله الشمري، وبتنسيق مع دائرة ثقافة وفنون الشباب في وزارة الشباب والرياضة، ونقابة الفنانين العراقيين المركز العام، ووزارة الثقافة والسياحة والآثار، بحسب مديره الفنان المخرج عباس مكي العبودي. وستحتضن قاعة الادارة المحلية في واسط والتي تتسع لـ ٧٥٠ مقعدا للمتفرجين”، عروض المهرجان.

ويتابع: “يستمر المهرجان ثلاثة ايام وتم اختيار ثلاثين فيلما عراقيا وعربيا واجنبيا من لجنة فرز الأفلام، من بين (360) فيلما تقدمت للمشاركة في المهرجان. وستكون المنافسة الرسمية للظفر بقلادات المهرجان الذهبية والفضية والبرونزية على وفق ضوابط المهرجان التي اوصت على ان لا يكون زمن عرض الفيلم الواحد أكثر من ٢٠ دقيقة، وان لا تمس الافلام بمضامينها دينا او معتقدا او دولة او تقاليدا او عرفا.

ويضيف: “تألفت اللجنة التحضيرية من رجل الاعمال عبد الله الشمري الراعي الرسمي للمهرجان، والسيد عصام قاسم القريشي رئيس المهرجان، والمخرج عباس مكي العبودي مديرا للمهرجان، والمخرج السينمائي صباح رحيمة مسؤول العلاقات الخارجية، والسادة باسم الشمري مسؤول الاعلام، ومحمد صبيح مسؤول التشريفات.

وضمت لجنة فرز الأفلام بحسب العبودي، السيناريست ولاء مانع من العراق رئيسا، والمخرجة حنين كلاب من فلسطين، والمخرجين هشام العبدي وباسم الهلال من السعودية، والمخرج وائل الملوك من العراق، وتشكلت لجنة فنية للمهرجان برئاسة الدكتور سالم شدهان رئيسا، وعضوية الدكتور محمد عمر، وايوب العزاوي.

وذكر العبودي ان ضيوف المهرجان هم كل من “الفنان مقداد عبد الرضا، والفنانة سهى سالم، وما زلنا بمرحلة ترشيح واختيار بقية الضيوف من العراقيين، ومن العرب، وهناك تنسيقيات لحضور ضيوف اعزاء من سوريا، ومصر، والسعودية، والكويت. وهناك برنامج ترويحي لضيوف المهرجان يشمل جولات سياحية وزيارة الى قبر المتنبي الذي يبعد٢٠ كليو مترا عن مقر اقامة المهرجان، إضافة الى جولات للاطلاع على معالم محافظة واسط”.

يذكر ان النسخة السابقة من المهرجان والتي حملت اسم الناقد السينمائي كاظم مرشد السلوم اسفرت عن حصول الفيلم العراقي (عودة الروح) للمخرج مهند الطيب على الجائزة الذهبية في مسابقة الأفلام العراقية، فيما فاز فيلم “رؤيا” للمخرج اللبناني كارلوس هيداموس بالجائزة الذهبية في فئة الافلام العربية، كما فاز الفيلم بجائزة أفضل تصوير وأفضـل ممثلـة.