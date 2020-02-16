اسراء يونس

ضمن سلسلة كتب «مجلة المورد» صدر عن دار الشؤون الثقافية العامة الدراسة الموسومة «جهود الباحثين العرب في دراسة موضوعات الشعر الجاهلي وتحقيقه في مجلة المورد من 1970 ـ 2000م، للكاتب بلال عبد الرزاق حميد السامرائي. صمم الغلاف: رائد مهدي بـ280 صفحة من القطع المتوسط.

جاء في مقدمة الكتاب: إن من احد اسباب اختيار هذه الدراسة هو خدمة ذلك التراث الشعري العريق وتنوع مظاهره مما يساعد على الإحاطة بشيء ليس بقليل من شعر عصر ما قبل الإسلام، وتعريف القارئ بطبيعة الدراسات التي حوتها تلك البحوث، ومجلة المورد واحدة من تلك المجلات التي اثارت كثيرا من قضايا الشعر. اعتمدت الدراسة على عرض رأي الباحث ومناقشته وهي لا تخلو من بعض المواطن الشعرية التي اقتضت الإشارة الى شيء من اللمسات الفنية.

توزع الكتاب على فصلين، الفصل الأول ضم جهود الباحثين في الدراسة الموضوعية جعلته على ستة مباحث، تناول الاول الفخر، والثاني الوصف، والثالث الغزل، والرابع المديح، والخامس الهجاء، اما السادس فكان يحمل موضوعات أخرى تتضمن الرثاء والشكوى والحكمة والعتاب، اما الفصل الثاني فقد كان مخصص لدراسة جهود الباحثين في جمع الشعر وتحقيقه والتعقيب عليه، وجاء على مبحثين وخاتمة تمخضت عن النتائج التي توصل اليها الباحث.