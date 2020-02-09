إيفرتون يواصل تألقه تحت قيادة أنشيلوتي ويهزم كريستال بالاس بثلاثية

منع مشجع لبورنموث من حضور المباريات لمدة 3 أعوام

لندن ـ وكالات:

حقق إيفرتون فوزاً صريحاً وقوياً قوامه ثلاثة أهداف مقابل هدف على ضيفه كريستال بالاس في افتتاح المرحلة السادسة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز.وافتتح بيرنارد التسجيل لإيفرتون في الدقيقة 18 قبل أن يتعادل كريستيان بنتيكي لكريستال بالاس في الدقيقة 51، وسريعاً ما نجح البرازيلي ريشارليسون في وضع إيفرتون في المقدمة مرة أخرى بإحرازه الهدف الثاني في الدقيقة 58.

وفي الدقيقة 88 أحرز دومينيك كالفيرت ليوين الهدف الثالث لأصحاب الأرض، موقعاً بذلك على هدفه الحادي عشر في الدوري الممتاز هذا الموسم.ورفع إيفرتون رصيده بذلك إلى 36 نقطة في المركز السابع، فيما تجمد رصيد كريستال بالاس عند 30 نقطة في المركز الرابع عشر.

ومنذ أن استلم تدريب أنشيلوتي تدريب إيفرتون في 26 كانون الاول الماضي، نجح المدرب الإيطالي الكبير في قيادة في قيادة الفريق الأزرق إلى تحقيق الفوز في 5 مباريات والتعادل في اثنتين مقابل خسارة واحدة.

من جانب اخر، قام فريق بورنموث الإنجليزي بحرمان مشجع من حضور مباريات كرة القدم لثلاثة أعوام إثر إدانته بترديد هتافات عنصرية.المشجع البالغ من العمر 17 عاماً ردد هتافات عنصرية خلال مباراة فريقه بورنموث أمام توتنهام في الدوري الإنجليزي الممتاز والتي انتهت بفوز السبيرز بنتيجة (3-2). وسيتعين على المشجع أيضاً دفع غرامة مالية.

في سياق اخر، يعتقد المدافع داني روز المعار إلى نيوكاسل يونايتد، أنه لم يحصل على فرصة كافية لإثبات قدراته في ناديه الأصلي توتنهام هوتسبير، منذ وصول المدرب البرتغالي المخضرم جوزيه مورينيو إلى النادي اللندني.

وانضم روز إلى نيوكاسل في كانون الثاني الماضي، معارا حتى نهاية الموسم، بعد أن قال في تشرين الثاني الماضي، إنه مستعد لقضاء آخر 18 شهرا في عقده مع توتنهام ليغادر الفريق بعدها في صفقة انتقال حر بعد عدم حصوله على عقد جديد.

وبعد أن شارك في 11 مباراة في كل المنافسات مع توتنهام في المراحل المبكرة من الموسم تحت قيادة المدرب المقال ماوريسيو بوكيتينو، لعب روز (29 عاما) 5 مباريات بعد وصول مورينيو في تشرين الأول.وقال روز لهيئة الإذاعة البريطانية: «بالتأكيد أعتقد أنني لم أمنح الفرصة الكافية مثل الآخرين في التشكيلة. كنت أريد اللعب تحت قيادته (مورينيو).. وكنت أعتقد أنني سأستمر في اللعب».وأضاف: «عرفت بعد شهر من وصول مورينيو بأني لن ألعب أبدا. وكان من الصعب المشاركة في التدريب وأنا أعرف أنني لن ألعب».

وفي الشهر الماضي، قلل مورينيو من أهمية ما تردد حول وجود خلافات مع روز بعد استبعاد المدافع من المواجهة التي انتهت بالتعادل أمام واتفورد.وقال روز: «لم تنجح الأمور، ولكن له مني كل الاحترام وأحترم ما يقوم به للنادي. فقد تولى تدريب النادي، في حين كان يتخلف بفارق 12 نقطة عن تشيلسي (صاحب المركز الرابع) والآن تراجع الفارق إلى 4 نقاط».وأشار روز مدافع منتخب إنجلترا إلى أنه حاول العودة إلى سابق تألقه ولياقته بعد خضوعه لجراحة في الركبة في 2017.وأضاف: «أود أن أعود للمستوى الذي كنت عليه قبل 3 أعوام عندما كنت أقدم أداء جيدا. وكنت أعتقد أنني سأعود لهذا المستوى، لكني لم أتلق المعاملة المناسبة».

وختم: «كثير من الأمور ترتبط بهذا الأمر، لكني أثق في قدراتي وأعرف أن أدائي سيتحسن».