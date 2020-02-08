العراق في بطولة كأس العالم الكروية للصالات المغلقة لقصارالقامة

تضيفها الأرجنتين شهر نيسان المقبل

بغداد ـ سمير خليل:

في اطار التهيئة والاستعدادات للاستحقاقات المقبلة يواصل منتخبنا الوطني لقصار القامة بكرة القدم للصالات المغلقة تدريباته لغرض مشاركات مشرفة في هذه الاستحقاقات، وللحديث عن هذه الاستحقاقات ومنتخبنا المشارك بها التقينا مؤسس ومدير ومشرف الفريق الكابتن حسين جليل والذي تحدث أولا عن ظروف تشكيل هذا المنتخب؟ من صاحب الفكرة؟ وكيف تم جمع لاعبي الفريق فقال :»الحكاية كانت حلما منذ كنت في السنة 21 من عمري عندما كنت لاعبا في فريق اشبال الشرطة والصناعة في تسعينيات القرن الماضي ،الفكرة لم تأتي من فراغ ولكن هو حلم لفئة قصار القامة في المجتمع العراقي والعربي والإقليمي بل وحتى العالمي، ترسخت الفكرة عندما شاركت ببطولة الأندية الشمالية بكرة القدم لقصار القامة السباعي للصالات المغلقة في كردستان العراق عامي 2011 و2013 ،اخذت على عاتقي هذه الخطوة.

وبدأت رحلة الالف ميل وانا افكر كل يوم بان يصبح لدينا دوري او بطولة في العراق تضم فريقا من كل محافظة يسمى باسمها، والحمد لله نفذنا هذه الفكرة بجهود فردية في باديء الأمر ومن ثم اتسعت دائرة الفكرة ليتم تشكيل المنتخب العراقي لقصار القامة بكرة القدم للصالات المغلقة بعد إقرار الإتحاد الدولي لكرة القدم لقصار القامة للصالات المغلقة (فيفا تي بي) من قبل الإتحاد الدولي الفيفا في الثالث من آذار 2019 وبعد مرور شهر تم تشكيل المنتخب العراقي رسميا» في العراق، وتعتبر باكورة الخطوات من أجل هذا الحلم الذي كنا نحمله منذ زمن طويل،