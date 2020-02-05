مرحلة واحدة و15 فريقا.. المسابقات تكشف نظام الدوري العراقي

أعضاء من اتحاد الكرة يتراجعون عن استقالتهم

الصباح الجديد – وكالات:

كشفت لجنة المسابقات بالاتحاد العراقي المركزي لكرة القدم امس الأربعاء عن نظام بطولة الدوري التي ستنطلق يوم 16 شباط الجاري.

وحسب الزميل ميثم الحسني في موقع (كوووورة) احتضنت قاعة المؤتمرات في اتحاد الكرة امس المؤتمر الفني للجنة المسابقات لتحديد آلية الدوري حيث تم الاتفاق على أن تكون من مرحلة واحدة بمشاركة 15 فريقا، وستلعب في كل جولة 7 مباريات على أن يحصل أحد الفرق على راحة، ولن يلعب الشرطة في الأسبوع الأول من المسابقة على ان تجرى قرعة الدوري يوم الإثنين المقبل العاشر من الشهر الجاري بمشاركة 15 فريقا.

من جانبه طالب ممثلو الأندية استمرار لجنة الانضباط وكذلك الحكام في عملهما خلال مشوار مسابقة الدوري.

وعلى صعيد متصل حددت لجنة المسابقات في اتحاد الكرة يوم الأحد المقبل موعدا لتسليم الأندية المشاركة ملاعبها التي ستتبارى عليها.

وكانت لجنة المسابقات في الاتحاد العراقي لكرة القدم قد قررت في وقت سابق إعادة آلية الدوري الممتاز بعد الضمانات التي حصلت عليها لإقامة المباريات في العاصمة وبقية المحافظات.

وقال رئيس لجنة المسابقات علي جبار في تصريحات صحفية إن اللجنة ستعيد قرعة الدوري وفق الآلية الجديدة حيث سيتم اعتماد دوري بمجموعتين بطريقة الذهاب والإياب وبيّن أن التأهل سيكون من نصيب صاحبي المركزين الأول والثاني بالمجموعتين لتحديد هوية بطل الدوري والوصيف.

وأوضح أن انحسار الأزمة في العراق ورغبة الأندية في استقبال المباريات والتطمينات الأمنية دفعت اللجنة لإعادة النظر في آلية الدوري ومن ثم تغيير خارطة المسابقة.

وأشار إلى أن موعد انطلاق الدوري سيكون في 16 من الشهر الجاري، ولا توجد نية في تغيير الموعد خصوصا وأن جميع الأنديـة مستعدة لبـدء المسابقـة.

من جانب اخر أبدى 4 أعضاء من مجلس إدارة اتحاد الكرة العراقي تراجعهم عن الاستقالة التي تقدموا بها إلى الاتحاد الدولي(فيفا) بوقت سابق وقال مصدر داخل الاتحاد في تصريحات خاصة ل( كوووورة) : “الرباعي كامل زغير وغالب الزاملي وعلي الأسدي وفالح موسى طالب مدير لجنة العلاقات في الاتحاد العراقي بمراسلة الفيفا لإخباره بتراجعه عن الاستقالة”، وتابع: “التراجع عن الاستقالة سيعيد الخلاف مع عدنان درجال إلى الواجهة وينسف اتفاق آربيل الذي ترتب عليه التنازل عن الشكاوى التي تقدم بها درجال ضد رئيس الاتحاد عبد الخالـق مسعـود ونائبـه علـي جبـار”.

وأشار إلى أن الأمر مبهم رغم كشف الأعضاء الأربعة رغبتهم في التراجع عن الاستقالة لكن الجميع ينتظر تطورات المشهد من خلال إيضاحات الفيفا وتوجيهاته الخاصة بتشكيل هيئة مؤقتة تدير عمل الاتحاد.