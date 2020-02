جدل بشأن علاقة براد بيت وجينيفر أنيستون الجديدة

الصباح الجديد – وكالات:

كشفت تقارير تفاصيل عودة براد بيت وجينيفر أنيستون معاً من جديد، بعد مرور 15 عاماً على طلاقهما، حيث حددت موعد حفل زفافهما الثاني.

فقد ذكرت صحيفة New Idea الأسترالية أن براد بيت وجينيفر أنيستون قد استعادا علاقتهما العاطفية بعد التقارب الذي تم بينهما في حفل جوائز النقاد SAG AWARDS منذ نحو أسبوعين.

ووفقاً للصحيفة، فإن مصادر مقربة من النجمين قد بينت أنهما يخططان للزواج من جديد، وحددا فصل الصيف المقبل لإقامة المراسم الرسمية، وتحديداً في شهر يونيو حزيران في منطقة نابا فالي، مؤكدين أن جينيفر أنيستون طلبت من براد بيت الإسراع بإنهاء الإجراءات الرسمية لأنها تريد الإنجاب.

ويتعارض تقرير الصحيفة الأسترالية مع ما نشرته صحيفة Us Weekly الأميركية والتي أعلنت منذ أسابيع قليلة أن جينيفر أنيستون ترحب باستعادة صداقتها مع براد بيت بعد 15 عاماً من طلاقهما، عقب زواج استمر لخمس سنوات فقط، وأكدت الصحيفة أن النجمة الأميركية لا تريد أن تعيش علاقة عاطفية مع براد بيت من جديد، خاصة وأن إجراءات طلاقهما كانت صاخبة جداً، وعلنية ومحرجة لكليهما.

في حين ذكرت صحيفة The Outlet أن خبر عودة براد بيت وجينيفر أنيستون قد يغضب طليقته أنجلينا جولي، وقد تطالبه بدفع المزيد من النفقات لأطفالهما الستة، وبالتالي فإن النجم الأميركي الوسيم لا يريد حالياً تأكيد تفاصيل علاقته العاطفية بزوجته السابقة.