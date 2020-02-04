خبير يطالب الحكومة المكلّفة بتفعيل اتفاقية «سيمنز» لتطوير قطاع الكهرباء

بغداد ـ الصباح الجديد:

اقترح عضو المجلس الاقتصادي العراقي غدير العطار, أمس الثلاثاء، على الحكومة المكلفة الجديدة البدء معالجة الطاقة الكهربائية من خلال تفعيل الاتفاقية مع شركة «سيمنز» الألمانية. وقال العطار في بيان صحافي، إن «الحكومة المكلفة بالمرحلة الانتقالية الحالية برئاسة محمد توفيق علاوي عليها إعداد ورقة إصلاحية بالبدء بتنفيذ المشاريع التي تعاقدت عليها بغداد مع كبريات الشركات العالمية وخصوصًا الكهربائية». وأضاف «مثال ذلك الاستمرار بالعمل بالاتفاقية الموقعة بين وزارة الكهرباء وشركة سيمنز الألمانية كونها محرك للدورة الاقتصادية في العراق». وأشار العطار إلى أن «هذه الاتفاقية متوقفة الآن ويجب حث الجهات ذات العلاقة بالعمل بها عن طريق تخصيص الأموال لها وتسهيل الإجراءات البيروقراطية لإدخال سيمنس الالمانية للعمل في المشاريع الكهربائية المتفق عليها».