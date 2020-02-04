منتخب وطني الصالات في المركز ٥٣ عالمياً

18 فريقا يشاركون في منافسات الممتاز

بغداد ـ الصباح الجديد:

احتل المنتخب الوطني لكرة القدم داخل الصالات المركز الـ53 في التصنيف العالمي للعبة. والتصنيف جاء وفقاً للاتحاد الدولي لكرة القدم داخل الصالات الصادر عن شهر شباط الحالي..وجاء المنتخب العراقي في المركز 11 آسيويا، في حين احتل المنتخب الإيراني المركز السادس عالميا والاول آسيويا.

من جانب اخر، حددت لجنة الصالات في الاتحاد المركزي لكرة القدم، موعد وآلية دوري الصالات للموسم الجديد، اول أمس ، خلال اجتماعها مع ممثلي الأندية.

وينطلق الدوري الممتاز في الخامس عشر من الشهر الجاري، بعد أن قسمت الأندية على مجموعتين تلعب بطريقة الذهاب والإياب، على أن يهبط فريقان إلى الدرجة الأولى.. ويعتمد كل فريق محترفا واحدا في القائمة، وتتأهل الفرق الثلاثة الأول من كل مجموعة ليلعبوا بطريقة التجمع في مكان وزمان يحدد بوقت لاحق.

وضمت المجموعة الأولى فرق الشرطة والجنسية ومصافي الجنوب وشهربان ومصافي الوسط ونفط الوسط والجنوب وغاز الشمال والشرقية، فيما ضمت المجموعة الثانية أندية نفط الجنوب والميناء والصوفية والصناعات الكهربائية وغاز الجنوب وأوروك والجيش وأمانة بغداد والحشد.