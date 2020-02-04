الديمقراطيون يصفون ترامب بالخطر على الديمقراطية الأميركية

الصباح الجديد ـ وكالات :

على الرغم من أن التبرئة تبدو مؤكدة، حث الديمقراطيون الذين يمثلون الادعاء في محاكمة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مجلس الشيوخ امس الأول الاثنين على إدانته وقالوا إنه ينبغي عزله لحماية الديمقراطية الأميركية.

واختتم النائب آدم شيف المرافعات النهائية التي طرحها أعضاء مجلس النواب السبعة الذين يمثلون الادعاء في المحاكمة، وذلك بعدما وصف محامو الرئيس القضية بأنها ذات دوافع سياسية ولا أساس لها.

وقال شيف أمام أعضاء مجلس الشيوخ «أثبتنا أن دونالد ترامب مذنب. عليكم الآن الالتزام بنزاهة العدالة وإدانته».

وأضاف «لقد غدر بأمننا القومي وسيفعل هذا مجددا. لقد تلاعب بانتخاباتنا وسيفعل هذا مجددا. لن تغيروا منه. لن تقدروا على تقييده».

واقتربت المساءلة في مجلس الشيوخ من نهايتها قبل يوم واحد من الموعد المقرر لإلقاء ترامب خطاب حالة الاتحاد السنوي أمام الكونجرس وفي نفس اليوم الذي يدلي فيه الناخبون بولاية أيوا بأصواتهم في أول عملية انتخابية بالولايات لاختيار مرشح الحزب الديمقراطي الذي سيواجه ترامب في انتخابات الثالث من تشرين الثاني.

ومن المقرر أن يجري مجلس الشيوخ المكون من 100 عضو ويهيمن عليه الجمهوريون تصويتا يوم الأربعاء بشأن عزل ترامب من منصبه. ويبدو من المؤكد أن يبرئه المجلس إذ يتطلب عزله موافقة ثلثي الأعضاء. ولم يطالب أي من الجمهوريين الثلاثة والخمسين بمجلس الشيوخ بإدانته.