مدير الاعمار الهندسي : أنجاز أكبر مشروع استثماري بصناعة مواد ألتعبئة والتغليف

أكد افتتاحه قريبا

جاسم كريم الطائي

أعلنت دائرة الاعمار الهندسي التابعة لوزارة الاعمار والاسكان والبلديات والاشغال العامة أنجازها أكبر مشروع أستثماري خاص بصناعة مواد التعبئة والتغليف في محافظة بابل.

وقال مدير عام دائرة الاعمار الهندسي وكالة المهندس المعماري حسن مدب مجحم ان ملاكاتنا الهندسية والفنية في محافظة بابل أنجزت أشرافها الهندسي على مشروع معمل صناعة مواد التعبئة والتغليف في محافظة بابل بنسبة 100% ، مبينا ان هذا المشروع هو واحد المشاريع الاربعة الاستثمارية التي تشرف عليها الدائرة في محافظة بابل لصالح هيئة أستثمار بابل.

وأضاف المدير العام ان المشاريع التي تقوم الدائرة بالاشراف عليها هي مشروع أنشاء معمل لصناعة مواد التعبئة والتغليف ومشروع مجمع ارض بابل السكني ومشروع معارض السيارات ومشروع أعادة تأهيل محطة أبقار جبلة ، مؤكداً ان الدائرة تسعى للحصول على عقود جديدة في محافظة بابل وبقية المحافظات وخاصة في المناطق المحررة كون الدائرة تمتلك كفاءات هندسية وفنية في مجال الاشراف الهندسي وأعداد التصاميم الهندسية ومكنها من التنافس مع بقية الشركات المحلية الاخرى.

فيما أشار مدير دائرة مهندس مقيم المهندس هيثم حاتم أن مشروع صناعة التعبئة والتغليف هو من المشاريع الاستثمارية الاستراتيجية المهمة في قطاع الصناعة والذي يسهم في دعم مشاريع المنتج الوطني والصناعة المحلية ، لافتا الى ان الطاقة الانتاجية للمشروع تبلغ 190 الف طن سنويا وسيوفر أكثر من 100 فرصة عمل ، مضيفا ان المشروع يتكون من بناية الانتاج والتي تبلغ مساحته (4200)م2 وبناية الخزن وبمساحة (8200)م2 وبناية سكن العمال بطابقين وبمساحة (1440)م2ومحطة معالجة المياه وبسعة (300)م3 وبناية الادارة بمساحة (1200)م2 وبناية خدمات بمساحة (600)م2 اضافة الى وجود بوابة رئيسة للمشروع وساحات وقوف وسياج خارجي يحيط مساحة المشروع الكلي والبالغة مساحته 37 دونما .

ويذكر ان الدائرة أشرفت على العديد من المشاريع ومنها مشروع بناية شرطة بابل ومشروع مجمع تلال بابل السكني ومشروع المعمل الشامل لتصليح آليات شرطة بابل ومشروع محطة وقود ناحية النيل ومشروع أنشاء عمارة تجارية ومشاريع استثمارية أخرى في محافظة بابل.