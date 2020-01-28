شركة فكسل العالمية تكمل عملية التدقيق الخارجية لمنح شهادة الايزو(ISO9001:2015) لشركتنا

مدير عام الشركة العامة للحديد والصلب للصباح الجديد :

البصرة _ سعدي السند :

اعلن مدير عام الشركة العامة للحديد والصلب المهندس عباس حيال عن اكمال عملية التدقيق الخارجي على مصنع الانابيب الحديدية ومقر الشركة من قبل شركة فكسل العالمية المانحة لشهادة الايزو .

وقال المدير العام ان العملية تمت بنجاح و تضمنت اعمال التدقيق على عدة امور منها تعليمات العمل والاجراءات اضافةً الى دليل الجودة وشملت اعمال التدقيق العقود التجارية والتسويق وكذاك قسم السلامة والبنى التحتية والدورات التدريبية والامور المتعلقة بالجودة .

من جانبه ذكر احسان رومي مدير قسم الجودة تم التدقيق في مقر الشركة ومصنع الانابيب الحديدية الواقع في ناحية ام قصر لنيل شهادة الايزو (ISO9001:2015) ، موضحا انه سبق ان تم تأهيل الشركة لنيل الشهادة المذكورة من قبل الشركة العامة للفحص والتأهيل الهندسي ولم يبق سوى انتظار تقرير شركة فكسل للحصول على الشهادة مدار البحث ، مشيرا الى ان امتلاك شركتنا شهادة الجودة العالمية الايزو سيسهم في دعم المنتج وزيادة فرص التسويق للشركات النفطية.

الجدير بالذكر ان مصنع الانابيب الحديدية التابع للشركة يختص بإنتاج انابيب حديدية ملحومة حلزونيا بأقطار من 16أنجا ولغاية 48أنجا مطابقة للمواصفات العالمية لمعهد البترول الامريكي (API-5L) ويحتوي على خط للطلاء الخارجي بالبولي اثيلين وخط آخر للتبطين الداخلي بالايبوكسي الغذائي ويجري العمل حالياً على نصب معدات الخط الانتاجي الجديد للحام الطولي .

تجهيز شركة خطوط الانابيب بمنتجاتها من الانابيب الحديدية

واعلنت الشركة العامة للحديد والصلب عن جاهزيتها لتجهيز شركة خطوط الانابيب التابعة الى وزارة النفط بمنتجاتها من الانابيب الحديدية جاء ذلك عند زيارة وفد فني من الشركة النفطية الى مصنع الانابيب الحديدية الواقع في ناحية ام قصر جنوب محافظة البصرة .

وذكر المدير العام ان الوفد الضيف اطلع على مكائن ومعدات الخط الانتاجي الجديد SAWL لانتاج الانابيب الملحومة طوليا باقطار من 16أنجا ولغاية 60 أنجا والمخطط له ان يبدأ بالانتاج نهاية العام الحالي ضمن المواصفات API – 5L PSL1 &PSL2 ، لافتا الى ان الوفد الزائر بين امكانية الاستفادة من المنتج في مشاريع شركة خطوط الانابيب .

واضاف المدير العام لقد تم الاطلاع على الخط الانتاجي الحالي والجاهز للانتاج SAWH لانتاج الانابيب الملحومة حلزونيا ولوحظ جاهزيتها للانتاج على وفق المواصفات العالمية API ، مشيرا الى اطلاع الضيوف على مختبرات السيطرة النوعية وانواع الفحوصات التي تجرى في المصنع .

من جانب اخر ذكر المهندس عدنان هاتو محمد مدير مصنع الانابيب ان الوفد الزائر اجرى مشاهدة للخط الانتاجي لتغليف الانابيب بالبولي اثيلين حسب المواصفة DIN 30670 ، اضافة الى الخط الجديد لطلاء الانابيب من الداخل . واشار مدير المصنع الى وجود رصيد مخزني من الانابيب وبشتى القياسات بامكان شركتنا تجهيز الشركات النفطية وحسب الحاجة مع امكانية تغليفها من الخارج وطلائها من الداخل حسب الطلب ، مؤكداً استعداد المصنع لانتاج وتجهيز شركة خطوط الانابيب باحتياجاتها من الانابيب باقطار من 16أنجا ولغاية 48 أنجا.

واكد الوفد الزائر بانه سيقدم توصية لمراجعه لتقديم طلب من الحديد والصلب لتصنيع وتجهيز انابيب قطر ٢٤ انجا مغلفة من الخارج بالبولي اثيلين ومطليه من الداخل بالايبوكسي وبكمية ١٠ كم تستعمل لأغراض الصيانة لخطوط الانابيب وذلك حرصا منهم وتشجيعا للمنتج الوطني.

انشاء محطة ماء حديثة ومتطورة

واعلنت الشركة العامة للحديد والصلب عن انشاء محطة ماء حديثة ومتطورة صممت خصيصا لتغطية الحاجة الفعلية للشركة مع التوسع الحاصل في سعة الانتاج التصميمية لمصانع الشركة .

وقال المدير العام ان الاعمال المدنية وصلت الى مراحل متقدمة وان العمل مستمر في الموقع وبواقع عمل وجبتين نهارية وليلية ، مضيفا ان المحطة تعتمد على الماء الخام الواصل من محطة الضخ الخاصة بالشركة والواقعة على شط العرب في قضاء ابي الخصيب .ولفت المدير العام الى ان عملية التصفية تتم بالمرسبات الدوارة بعد اضافة المواد الكيميائية المطلوبة لعملية الترسيب وبطاقة جريان 555م3 /ساعة ، مشيرا الى ان مواصفات الماء المستعمل يجب ان تكون ضمن مواصفات محددة لاعمال التبريد بنوعيه المغلق والمفتوح للعملية الانتاجية في معملي الصلب والدرفلة .

واشار مدير عام الشركة الى احتواء المحطة على ابراج تبريد الماء الحار الراجع من المصانع وتصفيته من الاكاسيد والمواد الاخرى ، موضحا اضافة منظمات جديدة وحديثة مثل استعمال الفلاتر الفائقة الدقة ومنظومات اخرى.

يشار الى ان محطة المياه الحالية تمتاز بسعتها الكبيرة قياسا بالمنظومة السابقة وكذلك تقنية العمل وتصفية المياه حيث كانت متداخلة وتعتمد على مياه شط العرب بعد عملية الترسيب والتركيد واستعمال وحدة تحلية صغيرة سعتها 30م3/ساعة وبتقنية التحلية الازموزية النهرية اما المحطة الجديدة فهي كبيرة جدا وتعمل بتقنية تحلية المياه البحرية وبطاقة انتاجية 220م3 /ساعة .