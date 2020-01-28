  • الثلاثاء , 28 يناير 2020
جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة
    • شؤون عراقية
  • تردي نوعية وكمية المياه الواصلة الى بعض منازل المواطنين في محافظات البلاد

تردي نوعية وكمية المياه الواصلة الى بعض منازل المواطنين في محافظات البلاد

شؤون عراقية
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في تقرير لديوان الرقابة المالية الاتحادي

بغداد _ الصباح الجديد :

قام ديوان الرقابة المالية الاتحادي بتقويم أداء برنامج سياسة وزارة الأعماروالإسكان والبلديات والاشغال العامة في توفير المياه الصالحة للشرب وإنشاء محطات ومجمعات التصفية وصيانة شبكات الماء الصالح للشرب والماء الخام في المحافظات.
وقد بيَن التقرير انتهاء العمر التشغيلي الافتراضي لاغلب مشاريع تصفية الماء البالغ (25) سنة ولجميع المحافظات مما اثر على نوعية وكمية الماء المنتج وانخفاض الطاقة الفعلية عن الطاقة التصميمية حيث وصلت نسبة الانحراف الى (69%) في محافظة كركوك على سبيل المثال. كما اشار التقرير الى وجود نسبة عجز في المياه المنتجة من المشاريع مقارنة بما يجب توفيره بمعدل (350 لتر / شخص /يوم ) لسكان المحافظات منها على سبيل المثال ( كركوك ، بغداد ، ذي قار ) فقد وصلت نسبة العجز(43%) و(26%) و(26%)لسنة / 2016 و(44%) و(28%) و(28%) لسنة /2017. كما ورد في التقرير عدم توفير شبكات الماء الصالح للشرب لسكان بعض القرى والأرياف التابعة للمحافظات وقد بلغت نسبة السكان غير المخدومين(38%) في إطراف بغدادلسنة /2017 على سبيل المثال وكما مبين في المخطط ادناه :
قلة عدد اجهزة قياس جريان الماء (flow meter) في اغلب المشاريع والمجمعات المنتشرة في محافظات العراق مما ادى الى عدم معرفة كمية المياه المنتجة من كل مشروع والداخلة الى شبكات التوزيع اضافة الى قلة محطات اوشبكات ضخ الماء الخام للمناطق السكنية في اغلب محافظات العراق مما ادى الى استعمال الماء الصالح للشرب في سقي الحدائق والمتنزهات العامة والخاصة وكذلك في الزراعة والصناعة مما سبب الى هدر في مياه الشرب . وقد كشف التقرير قلة المختبرات المتكاملة ( للفحوصات الكيمياوية والبكتريولوجية والفيزياوية ) في بعض مشاريع تصفية مياه الشرب حيث بلغت عدد المشاريع التي لا تحتوي على مختبرات نهائيا (49) مشروعا والتي تشكل نسبتها (37%) من إجمالي المشاريع البالغة (133) مشروعا وعدد المشاريع التي لا تحتوي على مختبرات متكاملة (72) مشروعا التي تشكل نسبتها (54%) من إجمالي المشاريع.
ضعف الإجراءات المتخذة من قبل دائرة الصحة العامة في وزارة الصحة لمعالجة فشل فحص النماذج وخاصة للفحوصات البكتريولوجية حيث اكتفت بمفاتحة الدوائر ذات الصلة بكتب رسمية فقط على الرغم من تكرار حالات الفشل في الفحص ولسنوات متتالية وخاصة في المحافظات الجنوبية وكما مبين في المخطط ادناه :
كما أوضح التقريرالى كثرة تجاوز بعض المواطنين والمزارعين على شبكات الماء الصافي والأنابيب الناقلة التي أثرت سلبا على كميات الماء المجهزة للمناطق المخدومة وكذلك ادى الى تلوث المياه بدخول مياه صرف صحي ، مياه جوفية ومياه إمطارالى الأنابيب.
وقد أوصى الديوان إنشاء شبكات ماء للمناطق كافة من اجل شمول جميع المواطنين بخدمة المياه الصالحة للشرب وإنشاء مختبرات متكاملة في جميع المشاريع والمجمعات لمعرفة نوعية الماء المنتج وكشف اي حالة تلوث وتفعيل إجراءات مديرية الموارد المائية في معالجة التجاوزات على الحصص المائية من خلال وضع إجراءات رادعة بحق المتجاوزين.

نبذة عن

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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