“النصر” يحمّل القوى الرئيسة الانسداد السياسي ويحذر من انزلاق البلاد صوب الفوضى

بغداد – الصباح الجديد:

حذر ائتلاف النصر، الأربعاء، القوى السياسية من انزلاق البلاد للفوضى، داعياً للعمل على تحقيق مطالب الشعب.

وذكر بيان صدر عنه امس الاربعاء، أن “ائتلاف النصر يحمّل القوى السياسية الرئيسة، الانسداد السياسي الحالي، والتأخير بتسمية رئيس وزراء مستقل وقادر على الادارة الوطنية الفعّالة لمهام المرحلة الانتقالية”.

وأضاف البيان أن “الائتلاف حذر جميع القوى السياسية والمجتمعية من انزلاق البلاد نحو العنف والفوضى ومصادرة الحلول السلمية البنّاءة”، داعياً “القوى السياسية الى ضرورة الارتفاع لمستوى الأزمة والتحرر من عقلية المحاصصة الحزبية والمصالح الفئوية وتبعية القرار السياسي”.

وطالب البيان “بالعمل الجاد مع قوى التغيير المجتمعي لتحقيق مطالب الشعب بالاصلاح والعدالة والسيادة”.