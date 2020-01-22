  • الأربعاء , 22 يناير 2020
جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة
    • شؤون عراقية
  • “النصر” يحمّل القوى الرئيسة الانسداد السياسي ويحذر من انزلاق البلاد صوب الفوضى

“النصر” يحمّل القوى الرئيسة الانسداد السياسي ويحذر من انزلاق البلاد صوب الفوضى

شؤون عراقية
0 تعليق
5 views

بغداد – الصباح الجديد:
حذر ائتلاف النصر، الأربعاء، القوى السياسية من انزلاق البلاد للفوضى، داعياً للعمل على تحقيق مطالب الشعب.
وذكر بيان صدر عنه امس الاربعاء، أن “ائتلاف النصر يحمّل القوى السياسية الرئيسة، الانسداد السياسي الحالي، والتأخير بتسمية رئيس وزراء مستقل وقادر على الادارة الوطنية الفعّالة لمهام المرحلة الانتقالية”.
وأضاف البيان أن “الائتلاف حذر جميع القوى السياسية والمجتمعية من انزلاق البلاد نحو العنف والفوضى ومصادرة الحلول السلمية البنّاءة”، داعياً “القوى السياسية الى ضرورة الارتفاع لمستوى الأزمة والتحرر من عقلية المحاصصة الحزبية والمصالح الفئوية وتبعية القرار السياسي”.
وطالب البيان “بالعمل الجاد مع قوى التغيير المجتمعي لتحقيق مطالب الشعب بالاصلاح والعدالة والسيادة”.

نبذة عن

avatar

جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

مقالات ذات صلة