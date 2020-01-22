  • الأربعاء , 22 يناير 2020
جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة
    • شؤون عراقية
  • التميمي تؤكد: جهات متنفذة زورت عقارات للدولة واستحوذت عليها

التميمي تؤكد: جهات متنفذة زورت عقارات للدولة واستحوذت عليها

شؤون عراقية
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وعدت بالكشف عن ارقامها قريبا

بغداد – الصباح الجديد:
أعلنت عضو اللجنة المالية النيابية ماجدة التميمي قرب الكشف بالارقام عن عدد العقارات التي تم الاستحواذ عليها من قبل جهات متنفذة.
وقالت التميمي في تصريح تابعته الصباح الجديد امس الأربعاء، إن “اللجنة المشكلة بالأمر الديواني ٥٠ مع رئاسة الوزراء ستعلن عن حجم العقارات المزورة”، مبينة أن “هناك ملفات كبيرة وخطيرة سيتم الكشف عنها خلال الأيام القادمة في حال استكملت اللجنة أعمالها”.
وأضافت التميمي، أن “هناك جهات متنفذه كبيرة قامت خلال السنوات السابقة تزوير عقارات والاستحواذ عليها بطرق غير شرعية”، مشيرة إلى أن “الملف كبير وشائك وهناك ارقام مخيفة سيتم الإفصاح عنها في حال أنجزت بالكامل”.

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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