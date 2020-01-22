بارزاني يؤكد ضرورة بقاء قوات التحالف الدولي في البلاد لمواجهة الارهاب

في لقاءين منفردين بوزيري خارجية السويد وتركيا..

بغداد – الصباح الجديد:

شدد رئيس إقليم كردستان العراق، نيجيرفان بارزاني، على ضرورة أن يستمر التحالف الدولي بمهامه في مواجهة الإرهاب في إقليم كردستان وعموم البلاد.

جاء ذلك، خلال اجتماعه بوزيرة الخارجية السويدية، آن ليند، ليل امس الأول الثلاثاء، على هامش منتدى دافوس الاقتصادي، بسويسرا، بحثا خلاله العلاقات الثنائية وعددا من الملفات. وبحسب البيان، جرى خلال الاجتماع بحث العلاقات بين الإقليم والسويد، وأوضاع النازحين واللاجئين وكيفية مساعدتهم، إلى جانب التباحث حول التظاهرات وآخر المستجدات في العراق والمنطقة عموماً، وأهمية تضافر الجهود لتهدئة التوترات، والتصدي لمخاطر الإرهاب وضرورة استمرار مهام التحالف الدولي لمواجهة الإرهاب.

وأيضًا اجتمع بارزاني الثلاثاء، مع وزير الخارجية التركي مولود تشاويش أوغلو، وبحث الطرفان “علاقات الإقليم مع تركيا، وآخر التطورات في العراق والمنطقة عموماً ومخاطر الإرهاب واحتمال استعادة قوته في المنطقة، وسبل مواجهته والدور الفعال لقوات التحالف في هذا المجال، إلى جانب عدة مسائل أخرى ذات الاهتمام للطرفين”.



وانطلقت أعمال دافوس، الثلاثاء، بمشاركة أكثر من 3 آلاف شخصية تحت عنوان «من أجل عالم متماسك ومستدام».

و»منتدى دافوس» مؤسسة دولية غير حكومية ولا ربحية، اشتهرت بالملتقى السنوي الذي تنظمه في يناير/ كانون الثاني من كل عام، ويجمع نخبة من رجال وسيدات أعمال وسياسيين وأكاديميين للتباحث بشأن التحديات الاقتصادية والسياسية التي تواجه العالم وسبل حلها.