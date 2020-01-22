القانونية النيابية: ضريبة بطاقات الهاتف والانترنت والسفر باتت غير قانونية

تدرس الغاءها في موازنة 2020 بشكل نهائي

بغداد – الصباح الجديد:

اكدت اللجنة القانونية النيابية امس الاربعاء، ان جباية ضريبة الكارتات –بطاقات شحن الهاتف النقال- والانترنيت وبطاقات السفر، انتهت بانتهاء العام الماضي 2019 لكنها مستمرة لغاية الان، مبينة انها خاطبت هيئة الاتصالات لالغاء جميع الضرائب.

وقال عضو اللجنة احمد حمه في تصريح اطلعت عليه الصباح الجديد، ان “الحكومة فرضت ضرائب على كارتات شحن الهاتف وكذلك الانترنيت وبطاقات السفر ضمن قانون موازنة 2019”.

وأضاف حمه، ان “الموازنة انتهت بتاريخ 31/12 من العام الماضي ولا يمكن للحكومة جباية اي اموال اضافية خارج السياق القانوني”.

واوضح حمه ان “اللجنة خاطبت هيئة الاعلام والاتصال لاتخاذ ما يلزم وانهاء تلك الازمة وعدم فرض اي ضريبة دون قانون”.

مشيرا إلى أن “اللجنة ستدرس الغاء تلك الضرائب في موازنة 2020 بشكل نهائي”.