  • الأربعاء , 22 يناير 2020
جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة
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  • صالح لترامب: العراق يحرص على إقامة علاقات متوازنة مع جميع الأصدقاء والحلفاء

صالح لترامب: العراق يحرص على إقامة علاقات متوازنة مع جميع الأصدقاء والحلفاء

شؤون عراقية
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في بيان لرئاسة الجمهورية:

بغداد – الصباح الجديد:
أجرى رئيس الجمهورية برهم صالح امس الاربعاء محادثات معمقة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ضمن جدول لقاءاته اليومية بعددٍ من الزعماء ورؤساء الدول، على هامش اعمال المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس.
وأكد صالح بحسب بيان رئاسي تلقت الصباح الجديد نسخة منه “ضرورة تكثيف الجهود الدولية من أجل إرساء الأمن والاستقرار على الصعيدين الدولي والإقليمي،” مشيراً الى أن “ترسيخهما وتعزيزهما هو السبيل الوحيد لضمان تحقيق السلام الشامل في المنطقة”.
وأضاف رئيس الجمهورية أن “العراق يحرص على إقامة علاقات متوازنة مع جميع الأصدقاء والحلفاء وبما يعزز سيادته و احترام قراره المستقل و ويحقق مصالح الشعب العراقي، ومواصلة التطور الاقتصادي وإعادة الإعمار وعدم السماح أن يتحول العراق الى ساحة للصراع وتصفية الحسابات”.

بدوره جدد الرئيس الأمريكي «دعم بلاده لاستقرار العراق، وحرصها على توثيق العلاقات المشتركة وتوسيع حجم التعاون بين العراق والولايات المتحدة وبما يخدم مصلحة الشعبين، مثمناً الدور العراقي المحوري في المنطقة».
وأشار البيان الى انه «تم، خلال الاجتماع، تدارس وجود القوات الأجنبية وتخفيضها في البلاد، وأهمية احترام مطالب الشعب العراقي في الحفاظ السيادة الوطنية وتأمين الأمن والاستقرار».

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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