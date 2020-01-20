مجلس الأمن الوطني يخول القوات الامنية اعتقال من يقطع الطرق

عمليات بغداد تشكر المتظاهرين السلميين لاسهامهم في الأمر

بغداد – الصباح الجديد:

خول مجلس الأمن الوطني في البلاد امس الاثنين، القوات الأمنية، باعتقال من يقوم بقطع الطرق وغلق الدوائر الحكومية وحرق الإطارات، فيما شكرت خلية الاعلام الأمني المتظاهرين السلميين الذين اسهموا ودعموا القوات الامنية في فتح جميع الطرق ومنع غلقها.

ودعا الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية عبد الكريم خلف، خلال تصريحات لوكالة الأنباء العراقية الرسمية، “المتظاهرين إلى الالتزام بساحات التظاهر التي تم تأمينها وعدم الخروج الى الطرقات وقطعها لتجنب الاعتقالات”، محذرا من أن “استمرار تواجد تلك المجاميع سيعرضهم للاعتقال والمساءلة القانونية”.

ومساء امس الأحد، قطع المتظاهرون عددا من الطرق الرئيسة في بغداد وبعض المحافظات، وأشارت الأنباء، إلى “نقل أربعة محتجين أصيبوا في منطقة الرأس إلى مستشفى الجملة العصبية في بغداد”، كما أُعلن عن “اغتيال الناشط المدني لؤي الحلفي في مدينة البصرة”.



كما أعلنت قيادة عمليات بغداد، في وقت سابق، “القبض على مجموعة خارجة عن القانون حاولت في تمام الساعة الثامنة والنصف صباحا، قطع طريق أسفل جسر 600 على سريع محمد القاسم في منطقة الصليخ”، مضيفة أن “القوات الأمنية أعادت افتتاح الطريق وألقت القبض على هذه المجموعة وأحالت أفرادها الى القضاء”.

في السياق، وفي وقت لاحق من يوم امس أيضا، اصدرت خلية الاعلام الامني يوم امس الاثنين، بيانا اكدت فيه ان قيادة عمليات بغداد فتحت جميع الطرق في العاصمة .

وقالت الخلية في بيان تلقت الصباح الجديد نسخة منه ان “قيادة عمليات بغداد فتحت جميع الطرق في بغداد التي حاولت المجاميع العنفية غلقها”.

واعربت الخلية عن شكرها لـ”جهود المتظاهرين السلميين الذين اسهموا ودعموا القوات الامنية في فتح جميع الطرق ومنع غلقها”.