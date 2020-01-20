هيئة التقاعد تؤكد مباشرتها تنفيذ القانون الجديد وتعويض المتضررين

بغداد ـ الصباح الجديد:

اعلنت هيئة التقاعد الوطنية امس الاثنين، مباشرتها بتنفيذ قانوني التقاعد الجديد، وتعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الارهابية، نافية وجود اي عوائق مادية تمنع تنفيذ القانونين.

وقالت الهيئة في بيان تلقت الصباح الجديد نسخة منه، ان “بعض القنوات الفضائية ومواقـع التواصـل الاجتماعـي تداولت أخبارا مغرضة مفادها عدم قدرة هيئة التقاعد الوطنية على دفع رواتب المتقاعدين وعدم امكانية تنفيذ تعديل قانون التقاعد الموحد رقم 9 لسنة 2014”.

وبينت انها “باشرت منذ 2/1/2020 ، تنفيذ تعديل قانون التقاعد الموحد وتعديل الرواتب التقاعدية وفقاً لاحكامه مع صرف مخصصات المعيشة في وجبة كانون الثاني 2020″، مضيفة انها “مستمرة بتسلم واستقبال المعاملات التقاعدية من جميع دوائر الدولة وانجازها خلال 48 ساعة عبر برنامج الكتروني متطور”.واكدت “توفر الاستدامة المالية لصندوق التقاعد والاستمرار بصرف الرواتب التقاعدية ومكافأة نهاية الخدمة للمستحقين حسب المواعيد المحددة”.

واوضحت الهيئة انها “باشرت بتنفيذ تعديل قانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربيـة والأخطـاء العسكريـة والعمليات الارهابية رقم 20 لسنة 2009 المُعدل ولغرض تمكن الهيئة من تنفيذ القانون دون مراجعة ذوي الشهداء والمصابين تدعو الهيئة كافة المتقاعدين وأُسر الشهداء والمصابين والمشمولين بقوانين العدالة الأجتماعية الى تحديث بياناتهم في مقرات سكناهم”.