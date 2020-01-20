إيران تخفض تزويد العراق بالغاز الطبيعي إلى السُدس ويحتاج 3 سنوات ليكتفي ذاتيا

بغداد ـ الصباح الجديد:

كشفت وزارة الكهرباء عن ان ايران خفضت تزويد العراق بالغاز الطبيعي من 25 مليون الى اربعة ملايين قدم مكعب قياسي، في حين اكدت ان العراق يحتاج لثلاث سنوات لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الكهرباء.

وقال المتحدث باسم الوزارة احمد موسى في حديثه لوكالة “بلومبرغ”، ان “إنتاج الكهرباء في العراق، باستثناء اقليم كردستان، انخفض بنسبة 27 في المئة”.

وأضاف ان “إيران اعتادت تصدير 25 مليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي يوميا إلى العراق، لكن الكمية انخفضت إلى 4 ملايين فقط خلال الأشهر الأخيرة”.

ومضى موسى الى القول، ان “هذا الانخفاض تسبب في تضاؤل إنتاج الكهرباء من أكثر من 19 ألفا إلى أقل من 14 ألف ميغاوات”.

وذكرت “بلومبرغ” أن خط الأنابيب الذي تم إنشاؤه بين إيران والعراق خلال الأعوام السبعة الماضية “فشل” في رفع كمية الغاز المصدرة إلى بغداد إلى 75 مليون قدم مكعب يومياً، كما كان معلنا، ووصلت عمليات التسليم في ذروتها 27 مليونا فقط.

من جانبه، أكد وكيل وزارة الكهرباء عباس جبر، أن “العراق يحتاج ثلاث سنوات لتحقيق الاكتفاء الذاتي في الكهرباء”.