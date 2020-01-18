خدمة موسيقية للكلاب الوحيدة في المنزل

الصباح الجديد – وكالات:

أطلقت خدمة “سبوتيفاي” للبث الصوتي والموسيقي عبر الإنترنت قوائم موسيقية وصوتية ليستمع لها الكلاب في أثناء غياب أصحابها عن المنزل وجاء إعلان الشركة عن الخدمة بعدما تبين أن نحو 74 بالمئة من أصحاب الحيوانات الأليفة في بريطانيا يشغلون موسيقى لحيواناتهم، وقالت الشركة السويدية إنها أطلقت قائمة تسجيلات صوتية تشمل موسيقى هادئة و”عبارات تدليل” وقصصا ورسائل طمأنة يرويها ممثلون لتخفيف توتر الكلاب المتروكة بمفردها في المنزل وفي الوقت نفسه توفر قوائم الموسيقى الموجهة للكلاب مقاطعا مختارة لتتماشى مع سمات الحيوان.

وبحسب “سبوتيفاي” فإن مسحا كشف أن واحدا من كل أربعة من أصحاب الحيوانات الأليفة يشغل موسيقى للحيوانات لمؤانستها خلال فترة غيابه، في حين أشار 42 بالمئة منهم إلى أن حيواناتهم تفضل نوعا معينا من الموسيقى على وفق ما نقلت “رويترز”.