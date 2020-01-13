بطولة حيفا التنشيطية تبلغ أدوارها النهائية

بغداد ـ الصباح الجديد:

بلغت بطولة حيفا التنشيطية لكرة القدم ادوارها النهائية بعد دخول منافساتها مراحل متقدمة، ففي مباريات الادوار النهائية التي تاهل إليها 10 أندية وزعت بين 3 مجموعات، يقف فريق جلولاء متصدرا للمجموعة الاولى برصيد 4 نقاط، ثم فريق بسماية وله 3 نقاط فالعدالة بنقطة واحدة، وفي المجموعة الثانية يقف فريق رديف الشرطة متصدرا وله نقطتين ثم حيفا والحشد ولكل منهما نقطة واحدة، وفي المجموعة الثالثة يحتل رديف الجوية اصدارة بـ 6 نقاط، ثم الأثير وله 4 نقاط، وآليات الشرطة برصيد نقطة واحدة والمهندسين في المركز الاخير من دون نقاط.

وسيتأهل متصدر المجموعتين الأولى والثانية وبطل المجموعة الثالثة ووصيفه إلى الدور نصف النهائي.

وبطولة حيفا التنشيطية لكرة القدم شهدت مشاركة 15 فريقا، اذ اقيمت مباريات للفرق المشاركة التي تلعب في دوري الدرجة الاولى في مبادرة إيجابية جدا من إدارة النادي ومدرب فريقها الكروي، سعد شهاب، اذ اقيمت المباريات وسط تنافس وندية بين الفرق المشاركة على مدى الايام الماضية.