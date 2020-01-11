العراق يتذيل تصنيف أقوى جوزات السفر في 2020

بغداد – الصباح الجديد

قدم مؤشر The Henley Passport Index، قائمته السنوية لأقوى جوازات السفر حول العالم لعام 2020، ويعتمد في ذلك على عدد الدول التي يمكن لحامل جواز سفر دخولها دون تأشيرة.

وبحسب المؤشر فقد تذيل العراق التصنيف حيث حل جواز السفر العراقي في المرتبة 106 بعدد دول وصل لـ28 دولة.

فيما حافظت الامارات مجددا على صدارة جواز سفرها عربيا حيث حلت في المرتبة الـ18، ويسمح لحامله بزيارة 171 دولة دون تأشيرة.أما عالميا، فحتل جواز السفر الياباني قائمة أقوى الجوازات لعام 2020، كونه يسمح لحامله زيارة 191 دولة دون الحصول على تأشيرة مسبقة.

وحل جواز سفر سنغافورة في المرتبة الثانية، حيث يسمح لحامله زيارة 190 دولة، متقدما على جواز كوريا الجنوبية بفارق بلد واحد ليحتل الجواز الكوري المركز الثالث بـ189 دولة.

وتقاسم جواز السفر الألماني المرتبة الثالثة مع الكوري الجنوبي بنفس عدد البلدان، ليتقاسم كل من الإيطالي والفنلندي المرتبة الرابعة، بعدد الدول والتي وصلت لـ188 دولة.