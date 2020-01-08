بعثة الأمم المتحدة في البلاد: لا يجب ان يدفع العراق ثمن التنافسات الخارجية

في بيان لها تعليقا على القصف الإيراني..

بغداد – الصباح الجديد:

أصدرت بعثة الأمم المتحدة في العراق (يونامي)، الأربعاءـ بياناً تعقيباً بخصوص القصف الإيراني الذي طال الأراضي العراقية بـ22 صاروخاً.

وجاء في البيان، ان “الهجمات الصاروخية الأخيرة في محافظتي أربيل والأنبار تزيد من حدة الصراع، وتنتهك مرة أخرى السيادة العراقية”.

وأضافت ان “العنف الذي لا معنى له، له آثار لا يمكن التنبؤ بها”.

ودعت البعثة الى “ضبط النفس بشكل عاجل واستئناف الحوار”، مشيرة بالقول “يجب ان لا يدفع العراق ثمن التنافسات الخارجية”.

وأصدرت خلية الإعلام الأمني، في وقت سابق من اليوم، بياناً بشأن القصف الإيراني على قاعدة عين الأسد، في محافظة الانبار، وأربيل.

وذكرت الخلية، في بيان، تلقته (بغداد اليوم)، إن “العراق تعرض من الساعة 0145 ولغاية الساعة 0215 فجر يوم 8 كانون الثاني 2020، الى قصف بـ22 صاروخا”.

وأوضحت: “وقد سقط 17 صاروخاً منها على قاعدة عين الأسد الجوية من ضمنها صاروخان لم ينفجرا في منطقة حيطان غرب مدينة هيت”، مضيفة “و5 صواريخ على مدينة أربيل”.



وأشارت الى أن جميع الصواريخ «سقطت على مقرات التحالف»، منبهة الى انها «لم تسجل أي خسائر ضمن القوات العراقية».

واعلنت إيران، فجر امس، استهداف قاعدة عين الاسد التي تتواجد فيها قوات امريكية، في محافظة الانبار، غربي العراق، بصواريخ باليستية، وذلك انتقاماً لاغتيال قائد فيلق القدس الايراني، قاسم سليماني.