علاوي: مستقبل القوات الاجنبية يجب ان يترك لبرلمان يمثل الارادة الشعبية والنجيفي: قرار المكون الواحد دكتاتورية

بغداد – الصباح الجديد:

أعتبر زعيم ائتلاف الوطنية اياد علاوي، امس الثلاثاء، تحديد مستقبل القوات الاجنبية ينبغي ان يُترك لبرلمان يمثل الارادة الشعبية وحكومة قوية.

وقال علاوي في تغريدة له اطلعت عليها الصباح الجديد، إن “تحديد مستقبل القوات الاجنبية ينبغي ان يُترك لبرلمان يمثل الارادة الشعبية الحقيقية، وحكومة قوية تضع سلامة ومصلحة العراق وشعبه فوق كل اعتبار”. واضاف ان ذلك يتم “عبر برنامج إصلاح حقيقي يُبعده عن صراع النفوذ وحروب الوكالة، ويهيء فرص السلام والاستقرار في اقليم انهكته ودمرت بنيته الحروب المستمرة”.

وفي السياق ذاته، قال رئيس جبهة الإنقاذ والتنمية، اسامة النجيفي، امس الثلاثاء ايضا، إن العراق وطـن موحد بتعدد مذاهبه وتنوع اديانه وقومياته، ولايمكن لمجموعة تدعي تمثيل مكون واحد رسم سياسة البـلاد.

وغرد النجيفي، على حسابه بموقع “تويتر”، إن “العراق وطن موحد بتعدد مذاهبه وتنوع اديانه وقومياته، واي استئثار بقرار سيادي من طرف واحد يؤثر على الجميع باسلوب فرض الامر الواقع، وكسر الارادات هو ضرب للوحدة الوطنية”.

وأضاف النجيفي: “لايمكن لمجموعة تدعي تمثيل مكون واحد أن ترسم سياسة البلاد وحدها، وتدعي شريعة قرارها، وهـذه دكتاتورية الاغلبية ونقض لشراكة الوطن والمصير”.