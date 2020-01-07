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جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة
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اسرائيل توافق على بناء أكثر من 1900 وحدة استيطانية جديدة

شؤون دولية
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متابعة ـ الصباح الجديد :
وافقت السلطات الاسرائيلية على بناء 1936 وحدة استيطانية جديدة في الاراضي الفلسطينية المحتلة، وفق ما افادت منظمة محلية غير حكومية امس الأول الاثنين. وقالت منظمة السلام الان التي تتابع هذا الملف في بيان إن اللجنة العليا للتخطيط التابعة للسلطة المدنية الاسرائيلية وافقت على بناء هذه الوحدات خلال اجتماعات عقدتها امس الأول الاثنين.
وفي شكل اكثر دقة، اشارت المنظمة الى الموافقة على 1150 مشروعا في اطار مرحلة تقديم الطلبات وعلى 786 في اطار الموافقة النهائية بينها 258 وحدة في مستوطنة حريش القائمة في «اراض فلسطينية خاصة» متنازع عليها. ويأتي ذلك فيما يستعد رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو لانتخابات تشريعية في الثاني من اذار المقبل.
وقالت منظمة السلام الان في بيان «رغم ان لا تفويض واضحا للحكومة (الاسرائيلية الحالية)، فانها تتصرف كأن شيئا لم يكن وتواصل دعم البناء الضار وغير الضروري في الاراضي المحتلة».

نبذة عن

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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