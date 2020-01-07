عماد محسن ومصطفى ناظم ينضمان إلى الهلال السوداني

بغداد ـ الصباح الجديد:

وصل مهاجم نادي الزوراء، عماد محسن، الى السودان تمهيداً للانضمام الى صفوف فريق الهلال.. وأكمل محسن مفاوضاته مع الهلال وتبقى فقط الإعلان الرسمي عن الصفقة، حيث من المؤمل ان يقدم الفريق السوداني، لاعبه العراقي الى وسائل الاعلام، أمس.

وكان محسن قد حصل على كتاب الاستغناء من فريقه الزوراء، حيث وافق الأخير على منحه بعد إصرار اللاعب.. من جانبه، انضم اللاعب الدولي مصطفى ناظم إلى الفريق نفسه.. يذكر أن الهلال يحتل وصافة الترتيب في الدوري السوداني الممتاز ويلعب في دوري ابطال أفريقيا.

وقال محسن في تصريحات صحفية «سعيد بالتجربة الجديدة مع الهلال الذي يتمتع بقاعدة جماهيرية كبيرة في السودان وعلى مستوى القارة السمراء».وزاد: «أعد الجماهير بتقديم كل ما لدي وأن أجتهد لأكون إضافة نوعية للفريق في الفترة المقبلة».وبين أن اللاعب العراقي قادر على التأقلم سريعا مع أي بطولة وكذلك الأجواء المختلفة.وذكر: «سأجتهد من أجل التأقلم مع زملائي بالفريق، حيث سأباشر التدريبات سريعا وأسعى للمشاركة في المباراة المقبلة وأن أساهم بتحقيق نتائج مميزة».

يشار إلى أن تجربة عماد محسن ليست الأولى من نوعها في الدوري السوداني حيث سبق وأن احترف سعد عطية وعلاء عبد الزهرة في المريخ.