استقرار معظم أسواق الخليج.. والكويت تواصل خسائرها

الصباح الجديد ـ وكالات:

لم يطرأ تغير يذكر على البورصات الرئيسة في الخليج، أمس الاثنين، بعد يوم من تراجع الأسهم في المنطقة تراجعا حادا بسبب المخاوف المتعلقة بالخصومة المتصاعدة بين الولايات المتحدة وإيران، في حين واصلت الكويت خسائرها.

وتعهدت طهران بالثأر بعد أن قتلت ضربة جوية أميركية في بغداد قاسم سليماني، القائد العسكري الإيراني الكبير ومهندس تنامي نفوذ طهران في الشرق الأوسط.

وقال ترامب إن الولايات المتحدة سترد على إيران إذا وجهت الأخيرة ضربة انتقامية لمقتل سليماني.

وقال فراس موداد، مدير الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في آي.اتش.اس ماركت: «التصعيد يدفع الأموال لمغادرة المنطقة ويقلص تدفقات الاستثمار، لأن اندلاع حرب فعلية سيكون مدمرا لاقتصادات المنطقة.. وهو يرفع سعر النفط، لكن ليس بما يكفي لسد فجوة الميزانية السعودية».

وفي السعودية، هبط المؤشر 0.1 بالمئة، مع انخفاض سهم البنك الأهلي التجاري 0.6 بالمئة ونزول أرامكو السعودية 0.1 بالمئة إلى 34.5 ريال (الدولار = 3.7508 ريال سعودي)، مسجلا أدنى مستوياته منذ بدء تداوله في السوق الشهر الماضي.

وقفزت أسعار النفط أكثر من اثنين بالمئة ليتجاوز برنت 70 دولارا للبرميل، في حين صعد السعر الفوري للذهب مقتربا من ذروة سبع سنوات، بعد أن هدد ترامب بفرض عقوبات على العراق وسط تصاعد التوترات مع إيران في الشرق الأوسط.

وفي الكويت، انخفض مؤشر السوق الأول 0.2 بالمئة، بعد هبوطه بأكبر قدر خلال عامين في الجلسة السابقة. ونزل سهم شركة المباني 2.6 بالمئة وبنك برقان اثنين بالمئة.

وارتفع مؤشر دبي 0.3 بالمئة إذ زاد سهم بنك دبي الإسلامي 0.7 بالمئة وإعمار العقارية 0.5 بالمئة.

واستقر مؤشر أبوظبي من دون تغير مع هبوط سهم الدار العقارية 0.9 بالمئة وارتفاع دانة غاز 1.7 بالمئة.

وتراجع المؤشر القطري 0.1 بالمئة متأثرا بانخفاض سهم مصرف الريان 1.5 بالمئة وهبوط مسيعيد للبتروكيماويات 1.7 بالمئة.