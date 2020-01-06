البنك المركزي: مستمرون بضخ الدولار .. ونحذر من الشائعات

بغداد ـ الصباح الجديد:

أعلن البنك المركزي العراقي، أمس الاثنين، استمراره بضخ الدولار إلى السوق المحلية، محذراً من الشائعات التي تتعمد بثها بعض وسائل الاعلام ومواقع التواصل.

ونقلت وكالة الانباء العراقية الرسمية عن البنك قوله: «مستمرون بضخ الدولار الى السوق ونحذر من الشائعات».

ووصل سعر صرف الدولار الى أكثر من 123 الف دينار لكل 100 دولار بعد تهديدات ترامب بفرض عقوبات على العراق.

وعلى إثر التوترات السياسية التي تعيشها البلاد أيضاً، ارتفع سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي، أمس، بشكل مفاجئ بعد استقرار دام لعدة أيام.

وارتفع سعر صرف (100 دولار) في محلات الصيرفة الى 123,000 ألف دينار بعد أن كان سعر صرفها صباح أمس 120,650 ألف دينار.

واصبح سعر شـراء الدولار الواحد بمبلغ 122,75 دينـار، وسعـر بيعـه بمبلغ 123,500دينـار.

من جانب آخر، أكد مصرف الرافدين أن فروعه المنتشرة في بغداد والمحافظات هي الجهة الوحيدة القانونية التي تمنح السلف للموظفين والمتقاعدين.

وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان له، إن «بعض الشركات والجمعيات الاستهلاكية ومكاتب الصيرفة ومكاتب منافذ البطاقة الذكية المنتشرة في بغداد والمحافظات يحاولون إقناع الموظفين والمتقاعدين ويستغلون اسم المصرف عبر ادعائهم بمنحهم سلف فورية بالتعاون والتنسيق مع المصرف لقاء مبالغ خيالية».

وأشار الى أن «هؤلاء يستخدمون مواقع التواصل الاجتماعي كمنصة لتحقيق غاياتهم الشخصية والترويج للسلف بهدف محاولة كسب الموظف أو المتقاعد واستدراجه وصولاً الى إقناعه بمنح السلفة وإبلاغه بأن منحها يجري بالتعاون مع المصرف».

وأوضح المصرف أن «الجهة الوحيدة والقانونية التي تمنح السلف هي فروع المصرف حصراً وبإمكان الموظفين والمتقاعدين التقديم على تلك السلف من قبل فروع المصرف المنتشرة في بغداد والمحافظات».

في السياق، اكد مصرف الرافدين التزامه بالتعليمات القانونية الصادرة من الجهات العليا بخصوص دفع رواتب المتقاعدين عبر فروعنا بالخارج .

وقال، ان “البعض تناقل موضوع تحويل رواتب المتقاعدين الى فروع المصرف بالخارج بطريقة أسيء فهمها وذلك فيما يتعلق بإعداد المتقاعدين الذين يجري تحويل رواتبهم الى الخارج”.

واضاف ان “بعض المتقاعدين يترددون وبشكل مستمر الى بعض الدول لغرض السياحة والبعض الاخر يمكثون في بعض الدول لفترات طويلة لأغراض العمل واعمال اخرى ويقومون هؤلاء بين الفترة والأخرى بارتياد فروعنا بالخارج لغرض تقديم الخدمات المصرفية لهم على اعتبار ان المصرف مؤسسة عريقة وازدياد ثقة المواطن بها”.