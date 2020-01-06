هاتريك براهيمي يشعل صراع الهدافين بالدوري القطري

الدوحة ـ وكالات:

أشعل الجزائري ياسين براهيمي نجم الريان صراع الهدافين بالدوري القطري بعد الجولة الأولى من الدور الثاني بالمسابقة وذلك بعد الأهداف الثلاثة التي سجلها في مرمى أم صلال خلال المباراة التي انتهت برباعية نظيفة.

هاتريك براهيمي وضعه على قمة الهدافين بالدوري القطري للمرة الأولى هذا الموسم ، بعدما تساوى مع مواطنه بغداد بونجاح مهاجم السد وصاحب الجائزة في الموسم الماضي، والذي غاب عن الظهور التهديفي في هذه الجولة خلال المباراة التي جمعت فريقه بالوكرة وخسرها 1-2.

واقترب الجزائري الثالث وهو سفيان هني لاعب الغرافة من قمة الترتيب، ولم يعد يفصله عنها سوى هدف واحد.

وأحرز سفيان هدفاً خلال هذه الجولة في مباراة الشحانية التي خسرها الغرافة 1-2 ، بينما تراجع زميله أحمد علاء للمركز الثالث برصيد 8 أهداف بعدما فشل في التسجيل.

وتقدم الجزائري محمد بن يطو مهاجم الوكرة إلى المركز الثالث، بعدما سجل هدفاً لفريقه في مرمى الغرافة، ورفع رصيده إلى 8 أهداف.. وظل التونسي حمدي الحرباوي مهاجم العربي ومحمد مونتاري لاعب الدحيل في نفس ترتيبهما برصيد 7 أهداف لكل منهما بعدما فشلا في التسجيل خلال هذه الجولة.. كل المؤشرات تؤكد أن صراع الهدافين سيكون مختلفاً هذا العام خاصة بين النجوم الجزائريين الذين سيطروا على المراكز الأولى.