وزير صحة كردستان: انفلونزا الخنازير هي ذاتها الموسمية ولا مخاطر فيها على الحياة

اربيل ـ الصباح الجديد:

كشف وزير صحة اقليم كردستان سامان البرزنجي امس الاثنين، حقيقة انتشار انفلونزا الخنازير في الاقليم، فيما اشار الى ان هذه الانفلونزا هي ذاتها الموسمية.

وقال البرزنجي في مؤتمر صحافي عقده يوم امس في اربيل ان “مرض انفلونزا الخنازير هو ذاته الانفلونزا الموسمية حيث ان فيروس هذا المرض انتقل عبر الهواء ولأول مرة عن طريق ذلك الحيوان الى الانسان وبعدها انتشر في العالم بأسره”.

واضاف انه “في الايام الماضي اجرينا متابعة مكثفة لمواجهة مرض الانفلونزا الموسمية المنتشر على مستوى العالم اذ لا يخلو بلد منه”، لافتا الى “اننا بدورنا في اقليم كردستان اتخذنا التدابير والاجراءات الوقائية لمكافحته”.

وطمأن البرزنجي “سكان الاقليم بأن هذا المرض اعتيادي ولا يشكل اية مخاطر على الحياة”..

لافتا الى ان “هذا المرض بسيط ولكن يتعين ان يتجنبه الاشخاص لانتشاره عبر الهواء وهو لا يستوجب اغلاق الحدود مع الدول”.