وزير التخطيط يعلن إصدار 440 براءة اختراع وتسجيل 800 طلب جديد خلال عام 2019

عقب افتتاحه مختبرين حديثين لفحص الأغذية المعدلة وراثياً ومقارنة الأوزان

بغداد _ الصباح الجديد :

أعلن وزير التخطيط الدكتور نوري الدليمي خلال تكريمه عدداً من المخترعين والمنتجين العراقيين خلال عام 2019، عن إصدار الوزارة 440 براءة اختراع وتسجيل 800 طلب جديد ، بمعدل نمو 7% مقارنة بالعام الماضي 2018.

كما افتتح الوزير في الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية مختبرا حديثا لفحص الأغذية المعدلة وراثياً يعد الأول من نوعه في العراق، وآخر لمقارنة الأوزان، وذلك تنفيذاً لرؤية وزارة التخطيط في حماية المستهلك وضمان سلامته، وإعداد مواصفات رصينة ومراقبة تنفيذها والالتزام بها.

وأشاد وزير التخطيط خلال تكريمه للمتميزين من علماء ومخترعي العراق، بجهود الكفاءات العراقية وسعيها الدؤوب نحو تحقيق التميز في مختلف المجالات العلمية، مؤكداً سعي الوزارة في توفير جميع الظروف المناسبة للمخترع العراقي والعمل مع الدول ذات التجارب الرائدة في هذا المضمار على توقيع مذكرات تفاهم من أجل تحقيق هذا الهدف.

ولفت الوزير إلى أهمية إدامة جسور التواصل بين المخترعين والمبدعين العراقيين في الخارج ودعوتهم لوضع بصمات نجاحهم في العراق ومواكبة التطور في جميع المجالات، فيما أشار الدكتور نوري الدليمي إلى حرص الوزارة في بناء شراكات متينة مع القطاع الخاص لتحقيق دعم حقيقي للمبدع العراقي والمنتج الوطني.

تخصيصات وزارة الكهرباء

كما اعلن الوزير مصادقته على اطلاق صرف (67 مليارا و646 مليونا و993 الفا و175 دينارا) محسوباً على التخصيصات السنوية للموازنة الاستثمارية لوزارة الكهرباء.

وبين الدكتور نوري الدليمي ان مبلغ (57 مليارا و646 مليونا و993 الفا و175 دينارا) تمت المصادقة عليه بهدف تطوير وتحسين شبكات النقل والمحطات الثانوية في شبكات المنطقة الجنوبية، ومعالجة اختناقات المنظومة الكهربائية في المنطقة الجنوبية.

فيما تمت المصادقة على مبلغ (10 مليارات دينار) لتنفيذ المجمع السكني لمحطة كهرباء واسط الحرارية، وتطوير وتحسين شبكات النقل في الفرات الأوسط، وتوسيع وتطوير شبكات التوزيع في المحافظات الجنوبية .

تخصيصات المحافظات الجنوبية

وكشفت وزارة التخطيط عن تخصيص ٥ ترليونات و٧٨٢ مليارا و٤٠٨ ملايين دينار للمحافظات ضمن موازنة ٢٠١٩ ، نافية بشدة الانباء التي تحدثت عن مناقلة جزء من الاموال المخصصة للمحافظات الجنوبية وتحويلها الى المحافظات الغربية بسبب الظروف التي تواجهها المحافظات الجنوبية .

ولفت المتحدث الرسمي للوزارة عبدالزهرة الهنداوي ان اي مناقلة مالية من محافظة الى اخرى لم ولن تحدث لانها غير ممكنة قانونا ، مشيرا الى النخصيصات المالية لاي محافظة ، لايمكن تحويلها او مناقلتها الى محافظة اخرى ، مضيفا ان تخصيصات محافظة البصرة للعام الحالي ، بلغت (١) ترليون و٤٠٠ مليار دينار ، وبغداد (٩٦٤) مليار دينار ، وتم تخصيص (٣١٦) مليارا و(٥٢٧) مليون دينار لمحافظة ذي قار ، و(٢٢٢) مليارا و(٩٢٥) مليون دينار لمحافظة ميسان ، وتخصيص (٢٣٦) مليارا و(٣٠٣) ملايين دينار لمحافظة النجف الاشرف، ولمحافظة الديوانية تم تخصيص (١٧١) مليارا و(٨٥٣) مليون دينار ، وخُصص لمحافظة كربلاء (١٦٤) مليارا و(٣٧٠) مليون دينار ، اما محافظة بابل فقد خُصص لها (٢٨٥) مليارا و(٦٥٨) مليون دينار ، فيما بلغت تخصيصات محافظة المثنى (١٣٣) مليارا و(٩٠٠) مليون دينار ، اما محافظة واسط فقد بلغت تخصيصاتها (٢٣٤) مليارا و(٨٩٠) مليون دينار ) وبلغ مجموع تخصيصات محافظة نينوى (٥٣٢) مليارا و(٨٧٤) مليون دينار ، وتم تخصيص مبلغ (٣٠١) مليارا و(٥٥٨) مليون دينار لمحافظة صلاح الدين ، وبلغ حجم تخصيصات محافظة الانبار (٣٧٨) مليارا و(٨٥٨) مليون دينار ، فيما بلغت تخصيصات محافظة كركوك (٢٥٦) مليارا و(٣٩٩) مليون دينار ، ومحافظة ديالى (١٨٢) مليار دولار .

واشار الهنداوي الى ان هذه التخصيصات تتضمن ( برنامج تنمية الاقاليم ومناقلات اضافية ، ومناقلات اخرى خاصة بمشروع بناء المدارس والبترودولار ومشاريع خفض الفقر واعادة الاعمار .

كما أعلن الوزير مصادقته على إطلاق صرف (108 مليارات و870 مليون دينار) لمحافظتي بغداد والبصرة ، وذلك بعد استكمال حكومة البصرة المحلية وأمانة بغداد لمتطلبات إدراج المشاريع.

وبين الدكتور نوري الدليمي مصادقته على إطلاق صرف (86 مليارا و226 مليون دينار) لمحافظة البصرة ضمن مشاريع البترودولار، بهدف تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع إسكان الفقراء (1000 دار) ، بتخصيصات سنوية قدرها 8 مليارات دينار سيتم تأمينها من خلال المناقلة من تخصيصات مشاريع البترودولار لمحافظة البصرة.

تخصيصات لامانة بغداد

كما صادق وزير التخطيط على إطلاق صرف (22 مليارا و644 مليون دينار) ضمن جداول الموازنة الاستثمارية لأمانة بغداد ، لتنفيذ مشروع (نصب 7 وحدات معالجة في مشروع الرستمية / التوسع الثالث بطاقة 105,000 م٣/يوم) بهدف تحسين خدمات الصرف الصحي في العاصمة، بتخصيصات سنوية قدرها (10 مليارات دينار) سيتم تأمينها من خلال المناقلة من المشاريع المدرجة في جداول الموازنة الاستثمارية لأمانة بغداد ، كما اعلن عن مصادقته على إطلاق صرف (مليار دينار) ضمن تخصيصات البرنامج الاستثماري، لإعادة تأهيل عدد من جسور وقناطر للسكك الحديد في محافظة الأنبار.

وأوضح الدكتور نوري الدليمي ان التخصيصات ستوجه نحو إعادة تأهيل كل من جسر السكة على وادي الكسارة الكيلو 195، وجسر السكة على وادي المرج الكيلو 182، وجسر السكة على طريق (هيت-كبيسة) الكيلو 175، وجسر السكة على وادي المحمدي الكيلو 163، وجسر السكة على نهر الورار الكيلو 111.

كما ستتضمن المشاريع المدرجة إعادة تأهيل خط السكة الحديدية قطاع (الفلوجة-الرمادي-الحقلانية) بطول 180 كم، وقناطر جسرية أخرى مختلفة الأحجام.

تخصيصات محافظة واسط

وكشف وزير التخطيط الدكتور نوري صباح الدليمي مصادقته على إطلاق صرف (41 مليارا و693 مليونا و479 ألفا و540 دينارا) بهدف بناء 82 مدرسة في محافظة واسط وتحسين واقع الخدمات في محافظتي كركوك والأنبار، وذلك بعد استكمال حكوماتها المحلية لمتطلبات إدراج المشاريع.

وأوضح الدكتور نوري الدليمي مصادقته لمحافظة واسط على مبلغ (36 مليارا و250 مليون دينار) محسوباً على التخصيصات السنوية للمشاريع المدرجة في جداول تنمية الأقاليم، بهدف بناء 82 مدرسة مختلفة السعات (9-12-18) في أقضية ونواحي المحافظة وفقاً لحاجة المواطنين ، مبيناً مصادقته لمحافظة كركوك على مبلغ (مليار و589 مليونا و868 ألفا و540 دينارا) لتجهيز انابيب GRP للشبكة الإروائية لمشروع ري كركوك*، *وزيادة* الكلفة الكلية *لمشروع تأهيل وتبليط وتطوير الشوارع في الأحياء السكنية في المحافظة بمقدار ( مليارين و374 مليونا و065 آلفا و500 دينار) .

كما صادق الوزير لمحافظة الأنبار على مبلغ (مليار و479 مليونا و545 ألفا و500 دينار) لتنفيذ مشروع الشبكة الكهربائية في قضاء الحبانية للدور السكنية قرب ناظم الذبان ضمن جداول برنامج تنمية الأقاليم لمحافظة الأنبار.

ترأس وزير التخطيط الدكتور نوري صباح الدليمي الجلسة الخامسة والستين للجنة تصنيف المقاولين والشركات، بحضور عدد من السادة ممثلي الوزارات ونقابة المهندسين العراقيين واتحاد المقاولين العراقيين.

تطوير قطاع المقاولات

وبين الدكتور نوري الدليمي خلال الجلسة خطط الوزارة الاستراتيجية لدعم وتمكين قطاع المقاولات، في إطار العمل لتحقيق شراكة حقيقية، وذلك ضمن التوجهـات الحكومية لدعم القطاع الـخاص وتمكينه من اداء دوره بوصفه شريكـاً تنموياً فاعلاً للعديد من القطاعـات الاقتصادية ، مؤكداً مراجعة الوزارة للقوانين والتعليمات الخاصة بتصنيف المقاولين وآليات وإجراءات الإدراج في القائمة السوداء والرفـع منها، بما يحقق المصالح المشتركـة لجهات التعاقد والشركات المُنفذة، ويُفضي إلى مستويات متقدمـة في نوعية المشاريع التي تتضمنهـا العقود الحكومية، فيما وجه الوزيـر حزمة من الإجراءات الهادفـة لتسهيل عمل المقاولين، وضمـان حقوقهم.

وفي اطار جهود وزارة التخطيـط الحثيثة الرامية الى تطوير العمـل المؤسسي في الصندوق الاجتماعي للتنمية ، عبر اكمال جميع الاليات الخاصة به ، فقد عقدت في القاهرة الورشة التدريبية الخاصة بالاجراءات الوقائية البيئية والاجتماعية وعلاقتها بنظام المتابعة.

وشهدت الورشة استعراضا وافيا لآليات وواقع عمل الصندوق الاجتماعي للتنمية ، وجهود الفرق المختلفة لتنفيذ خطة العمل ، فيما ناقش المشاركون في الورشة عددا من الملفات المهمة المتعلقة بعمل الصندوق وخطوات العمل المقبلة اداريا وماليا وبيئيا .

الى ذلك ناقشت وزارة التخطيط مع الحكومة المحلية في محافظة المثنى ومنظمة الامم المتحدة للمستوطنات البشرية ، واقع التنمية الحضرية في المحافظة ، والتحضير لانشاء مرصد حضري وتأسيس مجلس للتخطيط الحضري في محافظة المثنى.

واوضحت الدكتورة سوسن جبار التي شاركت في الاجتماع المذكور ممثلة عن دائرة التنمية الاقليمية والمحلية في وزارة التخطيط ان الاجتماع الذي شارك فيه محافظ المثنى ومعاونه ومدير التخطيط العمراني في المحافظة ،

فضلا عن ممثلي “الهبيتات” ، ناقش امكانية توقيع اتفاقية للتعاون المشترك مع منظمة الامم المتحدة للمستوطنات البشرية من جهة ، ووزارة التخطيط ومحافظة المثنى من جهة اخرى ، مبينةً ان الطرفين اتفقا على توقيع الاتفاقية بعد اكمال جميع بنودها خلال الفترة القريبة المقبلة .

من جانبه اشاد محافظ المثنى احمد منفي جودة ، بجهود وزارة التخطيط ودورها المتميز في دعم وتطوير التنمية المكانية في محافظة المثنى ، لافتا الى ان المرصد ومجلس التخطيط الحضري المزمـع تشكيلهما في محافظة المثنـى سيكون لهما دور مهم في تطويـر الواقع التنموي في المحافظة ، مثمنـاً في الوقت ذاته جهود السيد وزيـر التخطيط الدكتور نوري الدليمي في دعم وتمكين الحكومة المحليـة من تنفيذ خططها السنوية ، بيسر وسلاسة