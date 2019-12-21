خروج أمن !

ينغمس الكثير من السياسيين في ممارسة الالتفاف والتسويف داخل قبة مجلس النواب وفي السلطة التنفيذية ويحاول هؤلاء تمديد مسارات الازمة الراهنة إلى أقصى مدة زمنية لغايات ترتبط بمصالح ذاتية ومصالح حزبية ويحاول زعماء سياسيون آخرون التشويش على كل المبادرات التي انطلقت من هنا وهناك من اجل حلحلة الأمور والاستجابة لتطلعات الشعب العراقي وقد رصدت المرجعية الدينية العليا هذه الممارسات الخطيرة من قبل أحزاب وكيانات وشخصيات تريد التمسك بمقاليد السلطة لآخر لحظة والغريب أن ممثلي السيد السيستاني وفي كل خطبة من خطب الجمعة يعمدون إلى تذكير هذا الرهط من المتلاعبين بالعملية السياسية بممارساتهم وتنبيه الشعب العراقي عليها الا أننا نتفاجأ بصدور بيانات عن أحزاب وكيانات يعلنون فيه أمام وسائل الإعلام تأييدهم لدعوات المرجعية واستعدادهم لدعمها والاستجابة لطلباتها اما في الباطن فانهم يعملون على التنسيق مع حلفائهم للبحث عن مسالك جديدة للالتفاف على هذه الدعوات ووضع العصي في دولاب عجلة الإصلاح.

ولو أن هؤلاء المنافقين انصاعوا منذ أول دعوة أطلقت من المرجعية الدينية أو تلك التي نادى بها المتظاهرون في ساحات التظاهر لامكن الخروج من هذه الأزمة وهذه المحنة خروجا امنا ولامكن تجنيب العراق الكثير من الويلات وتقليل التضحيات بدلا من سفك الدماء والخسارة الفادحة في الأموال والممتلكات وقد اختصرت خطبة المرجعية الدينية الاخيرة كل الشروط والمطالبات من اجل تحقيق الاصلاح بخطوتين هما قانون عادل للانتخابات لا تتدخل فيه الاحزاب الحالية ويستجيب لتطلعات الشعب العراقي وحكومة جديدة تمهد لانتخابات مبكرة يخرج منها برلمان جديد وحكومة غير جدلية أي حكومة عملية تنهي حقبة التطبيل والجدل وتنطلق نحو العمل تختصر الزمان وتعوض العراقيين عن كل ما فاتهم من فرص للالتحاق بركب التنمية والبناء من غير ذلك فان الدفع نحو المجهول يعني المزيد من الحرائق والمزيد من الخراب والمزيد من التضحيات.

د. علي شمخي